Bikin Ketagihan! Resep Puding Brownies Tanpa Oven yang Lembut dan Super Nyoklat
PONTIANAK POST - Ingin menikmati brownies dengan cara berbeda? Puding brownies cokelat bisa menjadi pilihan camilan manis yang praktis dibuat di rumah. Perpaduan agar-agar, roti tawar, cokelat batang, dan minuman cokelat bubuk menghasilkan puding dengan cita rasa cokelat yang kuat.
Resep ini tidak membutuhkan oven. Seluruh bahan cukup dihaluskan menggunakan blender, kemudian dimasak hingga mendidih dan didinginkan sampai mengeras.
Resep Puding Brownies Enak Nyoklat Banget yang dibagikan Nun melalui Cookpad ini menggunakan bahan-bahan sederhana. Salah satunya tiga lembar roti tawar yang menjadi campuran adonan puding.
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Bahan Puding Brownies Cokelat
Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:
- 1 bungkus agar-agar plain atau cokelat
- 3 lembar roti tawar
- 100 gram dark cooking chocolate (DCC)
- 4 bungkus Chocolatos
- 80 gram gula pasir
- 2 kuning telur
- 750 ml air
- Cokelat bubuk secukupnya untuk taburan
- Choco chips secukupnya untuk hiasan
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Cara Membuat Puding Brownies
Langkah pertama, masukkan agar-agar, roti tawar, dark cooking chocolate, Chocolatos, gula pasir, dan air ke dalam blender.
Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada potongan roti yang masih menggumpal agar tekstur puding lebih lembut.
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Setelah itu, tuangkan adonan ke dalam panci. Masak menggunakan api sedang hingga mulai beruap.
Masukkan Kuning Telur
Sebelum kuning telur dimasukkan, ambil sedikit adonan puding yang sedang dimasak. Campurkan dengan kuning telur, kemudian kocok hingga rata.
Cara ini membantu menyesuaikan suhu kuning telur sebelum dicampurkan ke dalam panci. Selanjutnya, tuangkan kembali campuran tersebut ke dalam adonan puding sambil diaduk.