Resep Lepat Ubi Gula Merah, Camilan Tradisional ini Manis dan Mudah dibuat di Rumah

PONTIANAK POST - Ingin membuat camilan tradisional dengan bahan sederhana? Lepat ubi kukus bisa menjadi pilihan. Perpaduan ubi parut, kelapa, dan gula merah menghasilkan jajanan bercita rasa manis dan gurih yang cocok dinikmati bersama keluarga.

Resep Lepat Ubi yang dibagikan Reny Prastiwi melalui Cookpad ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya juga tidak memerlukan teknik rumit. Adonan cukup dicampur, dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dikukus hingga matang.

Advertisement Dalam resep tersebut, Reny menyebut lepat sebagai salah satu makanan kesukaan. Ia juga menyukai hasil olahannya karena rasanya tidak terlalu manis.

Bahan-Bahan Lepat Ubi

Advertisement Untuk membuat sekitar 10 porsi, siapkan bahan-bahan berikut:

1,5 kilogram ubi, kupas dan parut halus

1 butir kelapa parut yang sedikit muda

500 gram gula merah, iris

2 batang daun pisang, bersihkan, bakar, dan potong sesuai kebutuhan

Sejumput garam

Cara Membuat Lepat Ubi

Pertama, kupas ubi, cuci hingga bersih, kemudian parut sampai halus. ubi bisa diparut menggunakan parutan manual maupun mesin.

Selanjutnya, iris gula merah dan sisihkan. Campurkan kelapa parut serta gula merah ke dalam wadah berisi ubi parut. Tambahkan sejumput garam, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan. Bakar sebentar daun pisang agar lebih lentur dan tidak mudah sobek saat digunakan untuk membungkus adonan.

Ambil sekitar dua sendok adonan ubi, letakkan di atas daun pisang, kemudian bungkus dengan rapi. Ulangi hingga seluruh adonan habis.

Setelah itu, susun bungkusan lepat di dalam kukusan. Kukus menggunakan api sedang selama sekitar 20 menit hingga matang.