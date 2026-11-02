Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Resep Lepat Ubi Gula Merah, Camilan Tradisional ini Manis dan Mudah dibuat di Rumah

S
Penulis: Silvina
Lepat ubi berisi campuran kelapa parut dan gula merah dibungkus daun pisang, cocok dinikmati sebagai camilan tradisional.
Lepat ubi berisi campuran kelapa parut dan gula merah dibungkus daun pisang, cocok dinikmati sebagai camilan tradisional.

Advertisement

 

PONTIANAK POST - Ingin membuat camilan tradisional dengan bahan sederhana? Lepat ubi kukus bisa menjadi pilihan. Perpaduan ubi parut, kelapa, dan gula merah menghasilkan jajanan bercita rasa manis dan gurih yang cocok dinikmati bersama keluarga.

Resep Lepat Ubi yang dibagikan Reny Prastiwi melalui Cookpad ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya juga tidak memerlukan teknik rumit. Adonan cukup dicampur, dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dikukus hingga matang.

Advertisement

Dalam resep tersebut, Reny menyebut lepat sebagai salah satu makanan kesukaan. Ia juga menyukai hasil olahannya karena rasanya tidak terlalu manis.

Baca Juga: Kue Jadul  Khas Pontianak yang Mulai Terlupakan, Ini Resep Kue Deram dari Gula Merah

Bahan-Bahan Lepat Ubi

Advertisement

Untuk membuat sekitar 10 porsi, siapkan bahan-bahan berikut:

  • 1,5 kilogram ubi, kupas dan parut halus
  • 1 butir kelapa parut yang sedikit muda
  • 500 gram gula merah, iris
  • 2 batang daun pisang, bersihkan, bakar, dan potong sesuai kebutuhan
  • Sejumput garam

Baca Juga: Bikin Ketagihan! Resep Puding Brownies Tanpa Oven yang Lembut dan Super Nyoklat

Cara Membuat Lepat Ubi 

Pertama, kupas ubi, cuci hingga bersih, kemudian parut sampai halus. ubi bisa diparut menggunakan parutan manual maupun mesin.

Selanjutnya, iris gula merah dan sisihkan. Campurkan kelapa parut serta gula merah ke dalam wadah berisi ubi parut. Tambahkan sejumput garam, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Baca Juga: Banyak yang Penasaran, Ini Resep Cake Cokelat Spesial ala BCL yang Jadi Andalan Saat Lebaran

Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan. Bakar sebentar daun pisang agar lebih lentur dan tidak mudah sobek saat digunakan untuk membungkus adonan.

Ambil sekitar dua sendok adonan ubi, letakkan di atas daun pisang, kemudian bungkus dengan rapi. Ulangi hingga seluruh adonan habis.

Setelah itu, susun bungkusan lepat di dalam kukusan. Kukus menggunakan api sedang selama sekitar 20 menit hingga matang.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Bikin Ketagihan! Resep Puding Brownies Tanpa Oven yang Lembut dan Super Nyoklat

Bikin Ketagihan! Resep Puding Brownies Tanpa Oven yang Lembut dan Super Nyoklat

Puding brownies cokelat ini dibuat tanpa oven dengan roti tawar dan agar-agar. Rasanya nyokelat, cocok jadi camilan keluarga.

Banyak yang Penasaran, Ini Resep Cake Cokelat Spesial ala BCL yang Jadi Andalan Saat Lebaran

Banyak yang Penasaran, Ini Resep Cake Cokelat Spesial ala BCL yang Jadi Andalan Saat Lebaran

BCL punya tradisi membuat cake cokelat setiap Lebaran. Coba resep chocolate cake tiga lapis dengan ganache melimpah di rumah.

Resep Udang Rica-Rica Kemangi, Pedas Beraroma Rempah dan Cocok Disantap dengan Nasi Hangat

Resep Udang Rica-Rica Kemangi, Pedas Beraroma Rempah dan Cocok Disantap dengan Nasi Hangat

Resep udang rica-rica kemangi dengan bumbu cabai dan rempah. Menu pedas beraroma harum ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer