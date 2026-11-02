Resep Lepat Jagung Bungkus Kulit Jagung, Camilan Jadul yang Manis dan Antigagal

PONTIANAK POST - Jagung manis tidak hanya nikmat direbus atau dibakar. Bahan pangan ini juga bisa diolah menjadi lepat jagung, jajanan tradisional bercita rasa manis dan gurih yang cocok dijadikan camilan keluarga.

Cara membuatnya cukup sederhana. Jagung diblender hingga halus, kemudian dicampur dengan kelapa parut, tepung maizena, tepung beras, gula, dan garam. Adonan selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang atau kulit jagung sebelum dikukus hingga matang.

Advertisement Resep Lepat Jagung yang dibagikan Dapurdinar melalui Cookpad ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar satu jam dan menghasilkan 15-17 bungkus.

Bahan-Bahan Lepat Jagung

Advertisement Berikut bahan yang perlu disiapkan:

3 buah jagung, disisir

45 gram tepung maizena

20 gram tepung beras

100 gram gula pasir

1 sendok teh garam

150-160 mililiter air

1 butir kelapa parut

Daun pisang atau kulit jagung untuk membungkus

Cara Membuat Lepat Jagung

Pertama, sisir jagung dari bonggolnya. Masukkan ke dalam blender dan tambahkan air secukupnya agar proses penghalusan berjalan lancar.

Setelah jagung halus, tuangkan ke dalam wadah. Tambahkan kelapa parut, tepung maizena, tepung beras, gula pasir, dan garam. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

Siapkan daun pisang atau kulit jagung sebagai pembungkus. Ambil satu hingga dua sendok makan adonan, letakkan di atas pembungkus, kemudian lipat dan rapatkan.

Lakukan langkah tersebut sampai seluruh adonan habis. Selanjutnya, susun bungkusan lepat di dalam kukusan.

Kukus selama sekitar 30 menit hingga matang. Setelah itu, angkat dan lepat jagung siap disajikan.