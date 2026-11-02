Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Resep Lepat Jagung Bungkus Kulit Jagung, Camilan Jadul yang Manis dan Antigagal

S
Penulis: Silvina
Lepat jagung kukus dibungkus menggunakan kulit jagung dengan perpaduan jagung manis dan kelapa parut sebagai camilan tradisional.
Lepat jagung kukus dibungkus menggunakan kulit jagung dengan perpaduan jagung manis dan kelapa parut sebagai camilan tradisional.

Advertisement

 

PONTIANAK POST - Jagung manis tidak hanya nikmat direbus atau dibakar. Bahan pangan ini juga bisa diolah menjadi lepat jagung, jajanan tradisional bercita rasa manis dan gurih yang cocok dijadikan camilan keluarga.

Cara membuatnya cukup sederhana. Jagung diblender hingga halus, kemudian dicampur dengan kelapa parut, tepung maizena, tepung beras, gula, dan garam. Adonan selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang atau kulit jagung sebelum dikukus hingga matang.

Advertisement

Resep Lepat Jagung yang dibagikan Dapurdinar melalui Cookpad ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar satu jam dan menghasilkan 15-17 bungkus.

Bahan-Bahan Lepat Jagung

Baca Juga: Resep Lepat Ubi Gula Merah, Camilan Tradisional ini Manis dan Mudah dibuat di Rumah

Advertisement

Berikut bahan yang perlu disiapkan:

  • 3 buah jagung, disisir
  • 45 gram tepung maizena
  • 20 gram tepung beras
  • 100 gram gula pasir
  • 1 sendok teh garam
  • 150-160 mililiter air
  • 1 butir kelapa parut
  • Daun pisang atau kulit jagung untuk membungkus

Cara Membuat Lepat Jagung

Baca Juga: Bikin Ketagihan! Resep Puding Brownies Tanpa Oven yang Lembut dan Super Nyoklat

Pertama, sisir jagung dari bonggolnya. Masukkan ke dalam blender dan tambahkan air secukupnya agar proses penghalusan berjalan lancar.

Setelah jagung halus, tuangkan ke dalam wadah. Tambahkan kelapa parut, tepung maizena, tepung beras, gula pasir, dan garam. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

Siapkan daun pisang atau kulit jagung sebagai pembungkus. Ambil satu hingga dua sendok makan adonan, letakkan di atas pembungkus, kemudian lipat dan rapatkan.

Baca Juga: Banyak yang Penasaran, Ini Resep Cake Cokelat Spesial ala BCL yang Jadi Andalan Saat Lebaran

Lakukan langkah tersebut sampai seluruh adonan habis. Selanjutnya, susun bungkusan lepat di dalam kukusan.

Kukus selama sekitar 30 menit hingga matang. Setelah itu, angkat dan lepat jagung siap disajikan.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Resep Lepat Ubi Gula Merah, Camilan Tradisional ini Manis dan Mudah dibuat di Rumah

Resep Lepat Ubi Gula Merah, Camilan Tradisional ini Manis dan Mudah dibuat di Rumah

Lepat ubi kukus dengan kelapa parut dan gula merah ini dibungkus daun pisang, cocok jadi camilan tradisional keluarga.

Bikin Ketagihan! Resep Puding Brownies Tanpa Oven yang Lembut dan Super Nyoklat

Bikin Ketagihan! Resep Puding Brownies Tanpa Oven yang Lembut dan Super Nyoklat

Puding brownies cokelat ini dibuat tanpa oven dengan roti tawar dan agar-agar. Rasanya nyokelat, cocok jadi camilan keluarga.

Banyak yang Penasaran, Ini Resep Cake Cokelat Spesial ala BCL yang Jadi Andalan Saat Lebaran

Banyak yang Penasaran, Ini Resep Cake Cokelat Spesial ala BCL yang Jadi Andalan Saat Lebaran

BCL punya tradisi membuat cake cokelat setiap Lebaran. Coba resep chocolate cake tiga lapis dengan ganache melimpah di rumah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer