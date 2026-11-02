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Kuliner

Resep Lemet Pisang Tanpa Daun, Camilan Legit yang Dibuat Cuma dengan 5 Bahan

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Penulis: Silvina
Lemet pisang tanpa daun disajikan dalam cetakan dengan tekstur lembut dan perpaduan rasa manis pisang serta gurih kelapa.
Lemet pisang tanpa daun disajikan dalam cetakan dengan tekstur lembut dan perpaduan rasa manis pisang serta gurih kelapa.

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PONTIANAK POST - Pisang raja tidak hanya nikmat disantap langsung atau diolah menjadi pisang goreng. Buah bercita rasa manis ini juga bisa dibuat menjadi lemet pisang, camilan tradisional bertekstur lembut dan legit yang proses pembuatannya cukup praktis.

Berbeda dari lemet pada umumnya, olahan ini tidak membutuhkan daun pisang sebagai pembungkus. Adonan cukup dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dikukus hingga matang. Resep ini juga tidak menggunakan gula tambahan karena rasa manisnya mengandalkan pisang.

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Resep Lemet Pisang Tanpa Daun yang dibagikan Henie Wied melalui Cookpad ini menggunakan lima bahan utama. Selain pisang raja, bahan lainnya adalah tepung mocaf, tepung beras, kelapa parut, serta gula atau gula aren sesuai selera.

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Bahan-Bahan Lemet Pisang

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Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 20 buah lemet:

  • 500 gram pisang raja, bisa diganti pisang kepok atau uli
  • 4 sendok makan atau 60 gram tepung mocaf
  • 3 sendok makan atau 45 gram tepung beras
  • 100 gram kelapa parut setengah tua
  • 1 sendok makan gula putih atau gula aren, jika diperlukan

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Dalam resep ini, gula tambahan bisa tidak digunakan apabila pisang sudah cukup manis. Penggunaan tepung mocaf dan tepung beras juga membuat olahan tersebut bebas gluten sesuai bahan yang digunakan.

Cara Membuat Lemet Pisang Tanpa Daun

Pertama, kukus kelapa parut terlebih dahulu agar lemet tidak cepat basi. Setelah itu, kupas pisang dan hancurkan menggunakan garpu hingga teksturnya lembut.

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Masukkan tepung mocaf, tepung beras, dan kelapa parut yang sudah dikukus ke dalam pisang. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.

Selanjutnya, siapkan cetakan sesuai selera. Bagian dasar cetakan bisa diberi sedikit kelapa parut atau dibiarkan tanpa kelapa.

Tuangkan adonan lemet ke dalam cetakan. Panaskan kukusan, kemudian susun cetakan berisi adonan di dalamnya.

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Editor : Silvina
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