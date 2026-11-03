Resep Chai Kue Khas Pontianak, Kulitnya Kenyal dan Lembut Meski Sudah Dingin
PONTIANAK POST – Chai kue menjadi salah satu kuliner khas Pontianak yang memiliki banyak penggemar. Kue berbahan dasar tepung beras dan tapioka ini dikenal dengan kulitnya yang lembut, kenyal, serta isian bengkuang gurih yang berpadu dengan aroma bawang putih.
Makanan yang juga dikenal dengan sebutan choipan ini bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan, meskipun proses pembuatan kulit membutuhkan ketelitian agar teksturnya tidak terlalu lembek dan mudah dibentuk.
Resep chai kue khas Pontianak ini dibagikan melalui kanal YouTube VianneyLim. Resep tersebut menggunakan isian bengkuang dan ebi, dilengkapi minyak bawang putih serta sambal sebagai pelengkap.
Bahan Minyak Bawang Putih
- 200 ml minyak goreng
- 100 gram bawang putih, cincang halus
Bahan Kulit Chai Kue
- 115 gram tepung beras
- 15 gram tepung kanji atau tapioka
- 350 ml air matang suhu ruang
- ¼ sendok teh garam
- 1,5 sendok makan minyak sayur
- 150 gram tepung tapioka untuk taburan saat membentuk adonan
Bahan Isian Bengkuang
- 800 gram bengkuang, parut kasar atau potong korek api
- 25 gram ebi, cuci bersih dan cincang kasar
- 2 sendok makan minyak bawang putih
- 1,5 sendok makan bawang putih goreng
- 1 sendok makan gula pasir
- 1,5 sendok teh garam
- 1 sendok teh merica
- Minyak sayur secukupnya
Cara Membuat Chai Kue
1. Siapkan Minyak Bawang Putih
Panaskan 200 ml minyak goreng menggunakan api kecil hingga hangat. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus.
Goreng hingga sedikit kekuningan. Jangan menunggu sampai terlalu cokelat karena warnanya masih akan berubah setelah diangkat dari wajan.