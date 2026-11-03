Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Resep Chai Kue Khas Pontianak, Kulitnya Kenyal dan Lembut Meski Sudah Dingin

S
Penulis: Silvina
Chai kue khas Pontianak dengan kulit kenyal dan isian bengkuang gurih yang disajikan bersama sambal dan taburan bawang putih goreng.
Chai kue khas Pontianak dengan kulit kenyal dan isian bengkuang gurih yang disajikan bersama sambal dan taburan bawang putih goreng.

Advertisement

 

PONTIANAK POST – Chai kue menjadi salah satu kuliner khas Pontianak yang memiliki banyak penggemar. Kue berbahan dasar tepung beras dan tapioka ini dikenal dengan kulitnya yang lembut, kenyal, serta isian bengkuang gurih yang berpadu dengan aroma bawang putih.

Makanan yang juga dikenal dengan sebutan choipan ini bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan, meskipun proses pembuatan kulit membutuhkan ketelitian agar teksturnya tidak terlalu lembek dan mudah dibentuk.

Advertisement

Resep chai kue khas Pontianak ini dibagikan melalui kanal YouTube VianneyLim. Resep tersebut menggunakan isian bengkuang dan ebi, dilengkapi minyak bawang putih serta sambal sebagai pelengkap.

Baca Juga: Resep Egg Roll HokBen ala Rumahan, Rasanya Mirip Aslinya dan Bisa Dibuat Lebih Besar

Bahan Minyak Bawang Putih

Advertisement

  • 200 ml minyak goreng
  • 100 gram bawang putih, cincang halus

Bahan Kulit Chai Kue

  • 115 gram tepung beras
  • 15 gram tepung kanji atau tapioka
  • 350 ml air matang suhu ruang
  • ¼ sendok teh garam
  • 1,5 sendok makan minyak sayur
  • 150 gram tepung tapioka untuk taburan saat membentuk adonan

Baca Juga: Resep Udang Kecap Cabe Hijau, Bumbunya Meresap dan Bikin Boros Nasi

Bahan Isian Bengkuang

  • 800 gram bengkuang, parut kasar atau potong korek api
  • 25 gram ebi, cuci bersih dan cincang kasar
  • 2 sendok makan minyak bawang putih
  • 1,5 sendok makan bawang putih goreng
  • 1 sendok makan gula pasir
  • 1,5 sendok teh garam
  • 1 sendok teh merica
  • Minyak sayur secukupnya

Cara Membuat Chai Kue

Baca Juga: Resep Udang Saus Asam Manis dengan Nanas, Masak 20 Menit Jadi Lauk Istimewa

1. Siapkan Minyak Bawang Putih

Panaskan 200 ml minyak goreng menggunakan api kecil hingga hangat. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus.

Goreng hingga sedikit kekuningan. Jangan menunggu sampai terlalu cokelat karena warnanya masih akan berubah setelah diangkat dari wajan.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Resep Lemet Pisang Tanpa Daun, Camilan Legit yang Dibuat Cuma dengan 5 Bahan

Resep Lemet Pisang Tanpa Daun, Camilan Legit yang Dibuat Cuma dengan 5 Bahan

Resep lemet pisang tanpa daun ini praktis dibuat dengan lima bahan, tanpa gula tambahan, dan dikukus hingga lembut serta legit.

Resep Lepat Jagung Bungkus Kulit Jagung, Camilan Jadul yang Manis dan Antigagal

Resep Lepat Jagung Bungkus Kulit Jagung, Camilan Jadul yang Manis dan Antigagal

Punya jagung di rumah? Coba resep lepat jagung kukus dengan kelapa parut yang manis gurih, mudah dibuat, dan cocok untuk camilan keluarga.

Resep Lepat Ubi Gula Merah, Camilan Tradisional ini Manis dan Mudah dibuat di Rumah

Resep Lepat Ubi Gula Merah, Camilan Tradisional ini Manis dan Mudah dibuat di Rumah

Lepat ubi kukus dengan kelapa parut dan gula merah ini dibungkus daun pisang, cocok jadi camilan tradisional keluarga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer