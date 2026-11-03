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Kuliner

Resep Sambal Chai Kue Khas Pontianak, Perpaduan Pedas Manis dan Asam yang Bikin Nagih

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Penulis: Silvina
Sambal chai kue khas Pontianak dengan perpaduan cabai rawit, bawang putih, gula, dan cuka yang menghasilkan rasa pedas manis serta asam.
Ilustrasi sambal chai kue khas Pontianak dengan perpaduan cabai rawit, bawang putih, gula, dan cuka yang menghasilkan rasa pedas manis serta asam.

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PONTIANAK POST – Menikmati chai kue khas Pontianak terasa kurang lengkap tanpa sambal sebagai pelengkap. Berbeda dari sambal pada umumnya, sambal chai kue memiliki perpaduan rasa pedas, manis, dan sedikit asam yang membuat cita rasanya semakin khas.

Sambal ini tidak hanya mengandalkan cabai rawit. Bawang putih juga menjadi salah satu bahan penting yang memberikan aroma dan rasa gurih.

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Menariknya, sambal chai kue bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan sederhana. Proses pembuatannya pun cukup praktis karena seluruh bahan dihaluskan, kemudian direbus hingga mendidih.

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Resep sambal chai kue ini dibagikan oleh VianneyLim melalui kanal YouTube miliknya. Dalam resep tersebut, sambal dibuat dengan komposisi cabai rawit merah, bawang putih, gula, garam, saus sambal, dan cuka masak.

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Bahan Sambal Chai Kue

  • 30 gram cabai rawit merah
  • 4 siung bawang putih
  • 150 ml air
  • 3 sendok makan gula pasir
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok makan saus sambal
  • 1,5 sendok makan cuka masak

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Cara Membuat Sambal Chai Kue

1. Haluskan Cabai dan Bawang Putih

Siapkan cabai rawit merah dan bawang putih. Masukkan keduanya ke dalam blender.

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Tambahkan 150 ml air, kemudian haluskan sampai seluruh bahan tercampur rata dan teksturnya menjadi lebih lembut.

Bawang putih yang digunakan cukup banyak, yakni empat siung. Bahan ini memberikan aroma khas sekaligus memperkaya rasa sambal.

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Editor : Silvina
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