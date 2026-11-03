Resep Kiam Lala Khas Pontianak, Dadar Gulung Gurih dengan Isian Bengkuang dan Ebi
PONTIANAK POST – Dadar gulung biasanya identik dengan jajanan tradisional bercita rasa manis dan berisi kelapa parut atau unti. Namun, Pontianak memiliki kreasi dadar gulung berbeda yang justru menawarkan sensasi gurih dan asin, yakni Kiam Lala.
Kuliner khas Pontianak ini memiliki bentuk menyerupai dadar gulung pada umumnya. Bedanya, bagian dalamnya diisi tumisan bengkuang dan ebi yang menghasilkan perpaduan rasa gurih dengan aroma khas udang kering.
Kiam Lala bisa menjadi pilihan bagi pencinta kuliner yang ingin mencoba olahan dadar gulung dengan cita rasa berbeda. Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan sehingga dapat dibuat sendiri di rumah.
Resep Kiam Lala ini dibagikan melalui akun Facebook Tastemade Indonesia. Proses pembuatannya terdiri atas dua tahap utama, yakni membuat kulit dadar asin dan menyiapkan tumisan isian.
Bahan Kulit Dadar Asin
Untuk membuat kulit Kiam Lala, siapkan bahan-bahan berikut:
- 130 gram tepung terigu
- 1 butir telur
- 2 sendok makan margarin cair
- 250 mililiter air
- ½ sendok teh garam
Bahan Isian Kiam Lala
- 1 buah bengkuang, parut kasar
- 50 gram ebi, haluskan
- 5 siung bawang putih, cincang
- Lada secukupnya
- Kaldu jamur secukupnya
- Garam secukupnya
Bahan pelengkap:
- Bawang putih goreng
- Saus choipan
Cara Membuat Kulit Kiam Lala
Langkah pertama adalah membuat kulit dadar asin. Campurkan tepung terigu, garam, telur, margarin cair, dan air ke dalam wadah.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Setelah itu, saring adonan agar teksturnya lebih halus dan tidak menggumpal.