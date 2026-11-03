Resep Kiam Lala Khas Pontianak, Dadar Gulung Gurih dengan Isian Bengkuang dan Ebi

PONTIANAK POST – Dadar gulung biasanya identik dengan jajanan tradisional bercita rasa manis dan berisi kelapa parut atau unti. Namun, Pontianak memiliki kreasi dadar gulung berbeda yang justru menawarkan sensasi gurih dan asin, yakni Kiam Lala.

Kuliner khas Pontianak ini memiliki bentuk menyerupai dadar gulung pada umumnya. Bedanya, bagian dalamnya diisi tumisan bengkuang dan ebi yang menghasilkan perpaduan rasa gurih dengan aroma khas udang kering.

Advertisement Kiam Lala bisa menjadi pilihan bagi pencinta kuliner yang ingin mencoba olahan dadar gulung dengan cita rasa berbeda. Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan sehingga dapat dibuat sendiri di rumah.

Resep Kiam Lala ini dibagikan melalui akun Facebook Tastemade Indonesia. Proses pembuatannya terdiri atas dua tahap utama, yakni membuat kulit dadar asin dan menyiapkan tumisan isian.

Advertisement Bahan Kulit Dadar Asin

Untuk membuat kulit Kiam Lala, siapkan bahan-bahan berikut:

130 gram tepung terigu

1 butir telur

2 sendok makan margarin cair

250 mililiter air

½ sendok teh garam

Bahan Isian Kiam Lala

1 buah bengkuang, parut kasar

50 gram ebi, haluskan

5 siung bawang putih, cincang

Lada secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Garam secukupnya

Bahan pelengkap:

Bawang putih goreng

Saus choipan

Cara Membuat Kulit Kiam Lala

Langkah pertama adalah membuat kulit dadar asin. Campurkan tepung terigu, garam, telur, margarin cair, dan air ke dalam wadah.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Setelah itu, saring adonan agar teksturnya lebih halus dan tidak menggumpal.