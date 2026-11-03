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Kuliner

Resep Bongko Pandan Lembut dengan Kuah Santan dan Gula Merah, Nikmat Disajikan Dingin

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Penulis: Silvina
Bongko pandan disajikan bersama kuah santan dan saus gula merah sebagai kudapan manis yang lembut dan menyegarkan.
Bongko pandan disajikan bersama kuah santan dan saus gula merah sebagai kudapan manis yang lembut dan menyegarkan.

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PONTIANAK POST - Bongko pandan bisa menjadi pilihan kudapan manis untuk disajikan bersama keluarga. Penganan berbahan tepung beras dan santan ini memiliki tekstur lembut, aroma pandan yang harum, serta cita rasa manis dari saus gula merah.

Cara membuatnya cukup sederhana meski membutuhkan beberapa tahapan. Adonan bongko dimasak hingga mengental, kemudian dikukus sampai matang. Setelah dingin, bongko dipotong-potong dan disajikan bersama kuah santan serta saus gula merah.

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Resep yang dibagikan Naqiyyah melalui Cookpad ini menghasilkan sekitar dua hingga empat porsi. Perpaduan bahan-bahannya menghadirkan sensasi rasa manis dan gurih dalam satu sajian.

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Bahan-Bahan Bongko Pandan

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Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat bongko pandan:

Bahan adonan bongko:

  • 100 gram tepung beras
  • 30 gram tepung tapioka
  • 30 gram gula pasir
  • 30 mililiter santan instan
  • 570 mililiter air pandan
  • 1/4 sendok teh garam
  • 1 sendok teh pasta pandan

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Air pandan dapat dibuat dari tujuh lembar daun pandan dan enam lembar daun suji. Jika tidak tersedia, pasta pandan bisa digunakan sebagai alternatif.

Bahan kuah santan:

  • 200 mililiter santan instan
  • 300 mililiter air
  • 1/8 sendok teh garam
  • 1 lembar daun pandan

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Bahan saus gula merah:

  • 1 lembar daun pandan
  • 200 mililiter larutan gula merah
  • 25 gram gula pasir
  • 1/4 sendok teh garam

Cara Membuat Bongko Pandan

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Langkah pertama, campurkan tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, santan, air pandan, garam, dan pasta pandan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

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Editor : Silvina
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