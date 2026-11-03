Resep Bongko Pandan Lembut dengan Kuah Santan dan Gula Merah, Nikmat Disajikan Dingin

PONTIANAK POST - Bongko pandan bisa menjadi pilihan kudapan manis untuk disajikan bersama keluarga. Penganan berbahan tepung beras dan santan ini memiliki tekstur lembut, aroma pandan yang harum, serta cita rasa manis dari saus gula merah.

Cara membuatnya cukup sederhana meski membutuhkan beberapa tahapan. Adonan bongko dimasak hingga mengental, kemudian dikukus sampai matang. Setelah dingin, bongko dipotong-potong dan disajikan bersama kuah santan serta saus gula merah.

Advertisement Resep yang dibagikan Naqiyyah melalui Cookpad ini menghasilkan sekitar dua hingga empat porsi. Perpaduan bahan-bahannya menghadirkan sensasi rasa manis dan gurih dalam satu sajian.

Bahan-Bahan Bongko Pandan

Advertisement Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat bongko pandan:

Bahan adonan bongko:

100 gram tepung beras

30 gram tepung tapioka

30 gram gula pasir

30 mililiter santan instan

570 mililiter air pandan

1/4 sendok teh garam

1 sendok teh pasta pandan

Air pandan dapat dibuat dari tujuh lembar daun pandan dan enam lembar daun suji. Jika tidak tersedia, pasta pandan bisa digunakan sebagai alternatif.

Bahan kuah santan:

200 mililiter santan instan

300 mililiter air

1/8 sendok teh garam

1 lembar daun pandan

Bahan saus gula merah:

1 lembar daun pandan

200 mililiter larutan gula merah

25 gram gula pasir

1/4 sendok teh garam

Cara Membuat Bongko Pandan

Langkah pertama, campurkan tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, santan, air pandan, garam, dan pasta pandan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.