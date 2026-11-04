Resep Kebab Ayam Frozen ala Devina Hermawan, Praktis untuk Stok Camilan Keluarga

PONTIANAK POST – Kebab ayam frozen bisa menjadi pilihan makanan praktis untuk stok camilan maupun bekal keluarga di rumah. Dengan isian ayam berbumbu, bawang bombai, dan keju mozzarella, kebab ini menawarkan perpaduan rasa gurih yang menggugah selera.

Selain mudah dibuat, kebab ayam frozen juga dapat disiapkan dalam jumlah banyak untuk kemudian disimpan di freezer. Saat ingin disantap, kebab cukup dipanggang menggunakan sedikit margarin hingga bagian luarnya kecokelatan.

Advertisement Resep kebab ayam frozen ini dibagikan melalui akun Instagram Devina Hermawan. Dalam resepnya, satu kali pembuatan dapat menghasilkan sekitar 10–12 kebab dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Bahan-Bahan Kebab Ayam Frozen

Advertisement Untuk membuat kebab ayam frozen, bahan utama yang perlu disiapkan adalah paha ayam filet sebanyak 500 gram. Ayam tersebut terlebih dahulu dimarinasi menggunakan sejumlah bumbu agar menghasilkan rasa yang lebih meresap.

Berikut bahan marinasi ayam:

500 gram paha ayam filet.

1 sendok teh perasan jeruk nipis.

2 sendok makan plain yogurt.

2 sendok teh kari bubuk.

1 sendok teh oregano kering.

¼ sendok teh pala bubuk (opsional).

1 sendok teh paprika bubuk (opsional).

3 siung bawang putih.

½ sendok makan jahe.

2 sendok teh kaldu ayam bubuk.

1 sendok teh garam.

1 sendok teh gula pasir.

Sementara itu, siapkan pula bahan tambahan untuk memasak ayam, yaitu:

1 sendok makan mentega.

1 sendok makan minyak.

1–2 buah bawang bombai, iris.

⅛ sendok teh garam.

⅛ sendok teh merica.

Untuk pelengkap dan isian kebab, sediakan mayones, saus sambal sesuai selera, saus tomat, keju mozzarella parut, kulit kebab, iceberg lettuce, dan tomat ceri.

Cara Membuat Isian Ayam agar Bumbu Meresap

Langkah pertama adalah menyiapkan ayam yang sudah dibersihkan. Campurkan ayam dengan bawang putih parut, jahe parut, perasan jeruk nipis, yogurt, oregano kering, kari bubuk, paprika bubuk, pala bubuk, kaldu ayam bubuk, garam, dan gula pasir.

Aduk seluruh bahan hingga bumbu melapisi ayam secara merata. Diamkan selama 10–15 menit agar bumbu meresap.