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Kuliner

Cara Membuat Mi Nyemek Pedas dari  Indomie Goreng, Kuah Kental dan Bumbunya Meresap

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Penulis: Silvina
Mi nyemek pedas dengan tambahan telur, sawi pakcoy, cabai rawit, dan taburan bawang goreng yang menggugah selera. (DOK JAWA POS)
Mi nyemek pedas dengan tambahan telur, sawi pakcoy, cabai rawit, dan taburan bawang goreng yang menggugah selera. (DOK JAWA POS)

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PONTIANAK POST – Mi nyemek pedas bisa menjadi pilihan menu sederhana bagi pencinta makanan bercita rasa gurih dan pedas. Menggunakan satu bungkus mi instan goreng, hidangan ini dapat diolah dengan tambahan telur, sayuran, serta bumbu halus yang membuat rasanya semakin nikmat.

Selain praktis, mi nyemek pedas juga memiliki kuah kental dengan tekstur tidak terlalu berair maupun kering. Perpaduan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit menghasilkan aroma serta sensasi pedas yang menggugah selera.

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Resep mi nyemek pedas ini dibagikan melalui kanal YouTube Masakan Omnod. Dalam tutorialnya, hidangan dibuat menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur dan cocok disajikan untuk satu porsi.

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Bahan-Bahan Mi Nyemek Pedas

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Untuk membuat mi nyemek pedas, bahan utama yang perlu disiapkan adalah satu bungkus mi instan goreng original. Berikut daftar bahan lengkapnya:

Bahan utama:

  • 1 bungkus Indomie goreng original.
  • 5 lembar sawi pakcoy.
  • 1 butir telur ayam.
  • 400 ml air untuk memasak.

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Bumbu halus:

  • 3 siung bawang putih.
  • 5 buah bawang merah.
  • 8 buah cabai rawit merah.
  • ½ sendok teh merica bubuk.

Bumbu penyedap:

  • Seluruh bumbu mi instan.
  • ¼ sendok teh garam
  • ¼ sendok teh kaldu bubuk ayam.
  • ¼ sendok teh micin atau MSG.
  • 1 sendok makan saus sambal.
  • 1 sendok makan kecap manis.

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Bahan pelengkapnya bawang merah goreng secukupnya.

Cara Menyiapkan Sayuran dan Bumbu Halus

Langkah pertama, siapkan sawi pakcoy sebanyak lima lembar. Buang bagian pangkalnya, kemudian belah batang agar ukurannya tidak terlalu besar.

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Editor : Silvina
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