Resep Nagasari Labu Kuning dari 1 Kg Tepung Beras, Sekali Bikin Jadi Banyak!

PONTIANAK POST – Kue tradisional nagasari kini hadir dengan varian rasa yang lebih menarik. Menggunakan tambahan labu kuning, jajanan berbahan dasar tepung beras dan santan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, serta tekstur lembut yang cocok disajikan sebagai camilan keluarga maupun hidangan dalam berbagai acara.

Resep nagasari labu kuning tersebut dibagikan melalui kanal YouTube Dapur Mama Hasan. Dalam tutorialnya, diperlihatkan cara mengolah bahan hingga menjadi nagasari yang siap disajikan.

Advertisement Bahan-Bahan Nagasari Labu Kuning

Untuk membuat nagasari dalam jumlah banyak, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

Advertisement 1 kilogram tepung beras

200 gram tepung kanji

3 liter santan

400 gram gula pasir atau sesuai selera

600 gram labu kuning parut

2 sendok teh garam

2 lembar daun pandan

Daun pisang secukupnya untuk membungkus

Cara Membuat Adonan Nagasari

Langkah pertama, siapkan wajan berukuran besar, kemudian masukkan tepung beras, tepung kanji, gula pasir, dan santan. Tambahkan garam serta daun pandan, lalu aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

Setelah itu, masak adonan menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Proses ini perlu dilakukan dengan sabar agar adonan tidak menggumpal maupun gosong pada bagian bawah wajan.

Masak hingga adonan mengental dan menyerupai bubur sumsum. Pastikan adonan sudah matang atau tanak sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tambahkan Labu Kuning dan Bungkus dengan Daun Pisang

Setelah adonan matang, matikan api kompor. Selanjutnya, masukkan 600 gram labu kuning yang sudah diparut, kemudian aduk hingga tercampur merata.

Labu kuning tidak perlu dimasak terlebih dahulu karena akan matang saat proses pengukusan.

Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan. Agar lebih lentur dan tidak mudah sobek, daun pisang dapat dibakar sebentar di atas kompor.