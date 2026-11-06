Ayam Bumbu Bali Sat Set, Rasanya Manis Gurih dan Tidak Pedas, Anak-anak Dijamin Ketagihan

PONTIANAK POST – Mengolah ayam menjadi menu keluarga yang lezat tidak harus selalu menggunakan cara yang rumit. Ayam bumbu Bali bisa menjadi pilihan hidangan rumahan dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Menu ini juga dapat disesuaikan dengan selera keluarga, terutama bagi anak-anak yang kurang menyukai makanan pedas. Dengan takaran cabai yang bisa diatur, ayam bumbu Bali tetap nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Advertisement Salah satu resep praktis dibagikan Yunita Adhi melalui platform Cookpad. Resep berjudul Ayam Bumbu Bali Sat Set tersebut menggunakan bahan-bahan sederhana yang relatif mudah ditemukan di dapur.

Bumbu Sederhana, Rasa Tetap Menggoda

Advertisement Resep ini menggunakan setengah ekor ayam sebagai bahan utama. Cita rasa khasnya berasal dari perpaduan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, kemiri, cabai giling, dan daun jeruk.

Tambahan saus tomat, kecap, serta gula merah memberikan sentuhan rasa manis gurih pada bumbu. Sementara daun jeruk membantu menghadirkan aroma harum yang khas.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

1/2 ekor ayam

3 siung bawang merah

2 siung bawang putih

1 sdm ketumbar bubuk

1 sdm kunyit bubuk

1 butir kemiri

1/2 sdm cabai giling

Terasi secukupnya (boleh dilewatkan)

Saus tomat secukupnya

Kecap secukupnya

Gula merah secukupnya

5 lembar daun jeruk

Garam dan penyedap secukupnya

Air secukupnya

Cara Membuat Ayam Bumbu Bali

Proses memasaknya cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak tahapan. Ayam terlebih dahulu diungkep, kemudian digoreng sebentar agar bagian luarnya lebih kokoh sebelum dimasak bersama bumbu.

Berikut langkah-langkah pembuatannya:

Siapkan ayam yang sudah diungkep, kemudian goreng hingga matang. Jangan menggoreng terlalu kering agar tekstur daging tetap empuk. Haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, kemiri, dan terasi. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus hingga harum.Masukkan daun jeruk dan cabai giling. Tambahkan garam serta penyedap secukupnya. Tuangkan saus tomat dan kecap, kemudian masukkan gula merah. Tambahkan sedikit air, lalu aduk hingga bumbu tercampur rata. Masukkan ayam goreng dan aduk hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu. Koreksi rasa, setelah bumbu meresap dan kuah mengental sesuai selera, angkat dan sajikan.

Bisa Disesuaikan dengan Selera Keluarga

Salah satu kelebihan resep ini adalah tingkat kepedasannya dapat disesuaikan. Jumlah cabai giling bisa dikurangi atau dihilangkan apabila hidangan disiapkan untuk anak-anak.