Resep Pepes Ayam Tanpa Kemangi, Bumbu Rempahnya Meresap dan Rasanya Tetap Mantap

PONTIANAK POST – Tidak punya daun kemangi di rumah bukan berarti harus mengurungkan niat membuat pepes ayam. Hidangan berbahan dasar ayam ini tetap bisa terasa lezat meski tanpa tambahan daun kemangi.

Rahasia kelezatannya terletak pada racikan bumbu rempah yang ditumis terlebih dahulu sebelum dimasak bersama ayam. Perpaduan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, dan serai menghasilkan aroma khas yang menggugah selera.

Advertisement Resep Pepes Ayam Tanpa Kemangi ini dibagikan Mommy Nadhifa melalui platform Cookpad. Dalam keterangannya, ia menyebutkan daging ayam menjadi empuk dengan bumbu yang meresap. Resep tersebut juga bisa disesuaikan untuk hidangan keluarga, termasuk dengan mengatur jumlah cabai.

Bumbu Rempah Jadi Kunci Kelezatan

Advertisement Mengolah pepes ayam tidak harus menggunakan banyak bahan yang sulit ditemukan. Resep ini memanfaatkan berbagai bumbu dapur sederhana yang mudah diperoleh di pasar maupun warung.

Bahan utamanya menggunakan setengah kilogram ayam yang dimasak bersama bumbu hingga air menyusut. Setelah itu, ayam dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus sampai matang.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

Bahan utama:

1/2 kg ayam, cuci bersih

350–400 ml air

4 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

2 batang serai, geprek bagian putihnya

2 batang daun bawang

Daun pisang secukupnya untuk membungkus

Lidi secukupnya

Minyak untuk menumis

Bumbu halus :

6 buah bawang merah

4 siung bawang putih

4 buah kemiri

1 sdm ketumbar

1/2 sdt lada bubuk

1 buah kunyit

1 ruas jempol jahe

1 ruas lengkuas

Garam dan gula secukupnya

Cara Membuat Pepes Ayam Tanpa Kemangi

Proses memasak pepes ayam ini dilakukan melalui dua tahap, yakni memasak ayam bersama bumbu hingga meresap, kemudian mengukusnya dalam balutan daun pisang.

Berikut langkah-langkah pembuatannya:

Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, lada bubuk, kunyit, jahe, dan lengkuas.

Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus hingga harum.

Masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Aduk hingga tercampur rata.

Tuangkan air, kemudian masukkan potongan ayam. Masak hingga ayam matang dan air menyusut.

Tambahkan daun bawang, garam, dan gula. Aduk rata lalu koreksi rasa.

Setelah air menyusut, matikan api dan biarkan ayam sedikit dingin.

Siapkan daun pisang, kemudian letakkan ayam beserta bumbunya. Tambahkan cabai rawit utuh sesuai selera.

Bungkus ayam dengan daun pisang dan sematkan kedua ujungnya menggunakan lidi.

Panaskan kukusan, kemudian kukus pepes ayam selama sekitar 20–30 menit hingga matang.

Setelah harum dan matang, angkat pepes ayam. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan lalapan.

Pedasnya Bisa Disesuaikan

Salah satu kelebihan resep pepes ayam ini adalah tingkat kepedasannya bisa diatur sesuai selera. Bagi keluarga yang tidak menyukai makanan pedas, cabai dapat dihilangkan atau dikurangi.