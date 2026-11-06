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Kuliner

 Resep Roti Gandum Utuh Tanpa Tepung Terigu, Mengenyangkan dan Cocok untuk Menu Sarapan

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Penulis: Silvina
Roti gandum utuh berbahan tepung gandum dan oat dapat dibuat sendiri di rumah dengan aneka pilihan topping.
Roti gandum utuh berbahan tepung gandum dan oat dapat dibuat sendiri di rumah dengan aneka pilihan topping.

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PONTIANAK POST - Roti gandum utuh bisa menjadi pilihan menu sarapan bagi masyarakat yang ingin menikmati roti dengan bahan dasar selain tepung terigu. Perpaduan tepung gandum dan oat menghasilkan roti yang mengenyangkan serta cocok disajikan dengan berbagai topping.

Selain bisa dinikmati bersama selai, roti gandum buatan sendiri juga dapat dikreasikan dengan keju, tuna pedas hingga telur rebus.

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Resep Roti Gandum Utuh yang dibagikan Nana Lukita Sari melalui platform Cookpad ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang relatif mudah ditemukan. Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit dan menghasilkan 13 potong roti.

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Bahan Roti Gandum Utuh

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Untuk membuat roti gandum utuh di rumah, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

  •  200 gram tepung gandum
  •  100 gram oat instan
  •  4 gram ragi instan
  •  20-30 gram gula pasir
  •  15 gram susu bubuk
  • 1 buah kuning telur
  • 75 ml susu cair dingin
  • 110 ml air es
  • 30 gram margarin atau butter
  • 2 gram garam

Cara Membuat Roti Gandum Utuh

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Langkah pertama, masukkan tepung gandum, oat instan, susu bubuk, gula pasir, ragi instan, dan kuning telur ke dalam wadah.

Tuangkan susu cair dingin dan air es secara perlahan. Uleni seluruh bahan hingga adonan setengah kalis.

Setelah itu, masukkan margarin atau butter bersama garam. Lanjutkan menguleni hingga adonan benar-benar kalis.

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Istirahatkan adonan selama 15 menit. Selanjutnya, gilas adonan kemudian gulung hingga membentuk roti.

Siapkan loyang yang telah diolesi margarin. Letakkan adonan di dalam loyang dan diamkan kembali selama 30-40 menit agar mengembang.

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Editor : Silvina
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