 Resep Roti Gandum Utuh Tanpa Tepung Terigu, Mengenyangkan dan Cocok untuk Menu Sarapan

PONTIANAK POST - Roti gandum utuh bisa menjadi pilihan menu sarapan bagi masyarakat yang ingin menikmati roti dengan bahan dasar selain tepung terigu. Perpaduan tepung gandum dan oat menghasilkan roti yang mengenyangkan serta cocok disajikan dengan berbagai topping.

Selain bisa dinikmati bersama selai, roti gandum buatan sendiri juga dapat dikreasikan dengan keju, tuna pedas hingga telur rebus.

Advertisement Resep Roti Gandum Utuh yang dibagikan Nana Lukita Sari melalui platform Cookpad ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang relatif mudah ditemukan. Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit dan menghasilkan 13 potong roti.

Bahan Roti Gandum Utuh

Advertisement Untuk membuat roti gandum utuh di rumah, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

200 gram tepung gandum

100 gram oat instan

4 gram ragi instan

20-30 gram gula pasir

15 gram susu bubuk

1 buah kuning telur

75 ml susu cair dingin

110 ml air es

30 gram margarin atau butter

2 gram garam

Cara Membuat Roti Gandum Utuh

Langkah pertama, masukkan tepung gandum, oat instan, susu bubuk, gula pasir, ragi instan, dan kuning telur ke dalam wadah.

Tuangkan susu cair dingin dan air es secara perlahan. Uleni seluruh bahan hingga adonan setengah kalis.

Setelah itu, masukkan margarin atau butter bersama garam. Lanjutkan menguleni hingga adonan benar-benar kalis.

Istirahatkan adonan selama 15 menit. Selanjutnya, gilas adonan kemudian gulung hingga membentuk roti.

Siapkan loyang yang telah diolesi margarin. Letakkan adonan di dalam loyang dan diamkan kembali selama 30-40 menit agar mengembang.