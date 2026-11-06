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Kuliner

Mirip Pempek, Ini Resep Kerupuk Basah Khas Kalbar yang Bisa Direbus atau Digoreng

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Penulis: Silvina
Kerupuk basah atau temet khas Kapuas Hulu berbahan ikan tenggiri disajikan bersama sambal kacang yang gurih dan pedas.
Kerupuk basah atau temet khas Kapuas Hulu berbahan ikan tenggiri disajikan bersama sambal kacang yang gurih dan pedas.

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PONTIANAK POST – Kerupuk basah atau dikenal dengan sebutan temet merupakan salah satu kuliner khas Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Makanan berbahan dasar ikan tenggiri ini memiliki bentuk memanjang dengan tekstur kenyal, sekilas menyerupai pempek khas Palembang.

Berbeda dari pempek pada umumnya, kerupuk basah menggunakan tambahan lemak ikan dalamadonannya. Kuliner ini biasanya disajikan bersama sambal kacang bercita rasa gurih, manis, dan pedas.

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Menariknya, kerupuk basah bisa dinikmati dengan dua cara, yakni langsung setelah direbus atau digoreng terlebih dahulu untuk mendapatkan sensasi tekstur yang berbeda.

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Resep kerupuk basah temet khas Kapuas Hulu yang dibagikan Mena Andriana melalui Cookpad ini dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana. Dalam resep tersebut, proses memasaknya membutuhkan waktu sekitar 90 menit dengan hasil lima porsi.

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Bahan-Bahan Kerupuk Basah

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kerupuk basah:

  • 500 gram daging ikan tenggiri
  • 100 gram lemak ikan
  • 6 siung bawang putih
  • 200 ml air es
  • 250 ml tepung sagu
  • 25 gram tepung terigu
  • 1,5 sendok makan garam
  • 1 sendok teh penyedap rasa
  • 1 sendok teh lada bubuk

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Bahan Sambal Kacang

  • 100 gram kacang tanah goreng, haluskan
  •  3 siung bawang merah
  •  3 siung bawang putih
  • 1 sendok makan cabai kering giling atau sesuai selera]
  •  300 ml air]
  •  50 gram gula merah atau sesuai selera
  •  1 sendok teh garam
  •  2-3 lembar daun jeruk (opsional)
  •  Minyak untuk menumis

Cara Membuat Kerupuk Basah

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Langkah pertama, haluskan daging ikan tenggiri bersama penyedap rasa dan air es menggunakan chopper. Setelah halus, pindahkan adonan ke dalam wadah.

Tambahkan lemak ikan, lada bubuk, dan bawang putih yang telah dihaluskan. Uleni hingga semua bahan tercampur rata, kemudian masukkan garam.

Berikutnya, tambahkan tepung sagu secara bertahap sambil terus diuleni hingga adonan tercampur merata.

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Taburi tatakan dan tangan dengan tepung sagu agar adonan tidak lengket. Ambil sekitar 100 gram adonan atau sesuai selera, kemudian bentuk memanjang.

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Editor : Silvina
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