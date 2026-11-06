Manis dan Lembut! Resep Kue Katilisara Khas Makassar Ini Bisa Jadi Ide Jualan Menguntungkan

Kue Katilisara khas Makassar berbahan ketan hitam dan putih dengan lapisan gula merah yang manisdan lembut.

PONTIANAK POST – Kue tradisional selalu memiliki daya tarik tersendiri, terutama jika menawarkan perpaduan rasa manis dan tekstur lembut. Salah satunya Kue Katilisara, jajanan khas Makassar berbahan dasar beras ketan hitam dan putih yang dipadukan dengan adonan gula merah.

Advertisement Selain cocok disajikan sebagai camilan keluarga, kue ini juga berpotensi menjadi ide usaha kuliner. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses pembuatannya bisa dilakukan di rumah dengan teknik mengukus.

Resep Kue Katilisara yang dibagikan melalui kanal Dapur Mak Koesti Shorts ini menggunakan dua jenis beras ketan sebagai bahan utama. Perpaduan tersebut menghasilkan lapisan ketan yang gurih dengan bagian atas bercita rasa manis dari gula merah.

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Keistimewaan Kue Katilisara terletak pada dua lapisan dengan karakter rasa berbeda. Bagian bawah terbuat dari ketan hitam dan putih yang dimasak bersama santan serta sedikit garam.

Sementara itu, bagian atas menggunakan campuran gula merah, gula pasir, telur, santan instan, vanili, dan garam. Adonan ini menghasilkan lapisan manis yang menyatu dengan ketan setelah dikukus.

Proses pembuatannya memang membutuhkan waktu, terutama saat mengukus. Namun, langkah-langkahnya cukup mudah diikuti.

Bahan-Bahan Kue Katilisara

Bahan ketan:

250 gram beras ketan putih

250 gram beras ketan hitam

Air putih secukupnya

600 ml santan cair

1 sendok teh garam

Bahan adonan gula merah: