Manis dan Lembut! Resep Kue Katilisara Khas Makassar Ini Bisa Jadi Ide Jualan Menguntungkan
PONTIANAK POST – Kue tradisional selalu memiliki daya tarik tersendiri, terutama jika menawarkan perpaduan rasa manis dan tekstur lembut. Salah satunya Kue Katilisara, jajanan khas Makassar berbahan dasar beras ketan hitam dan putih yang dipadukan dengan adonan gula merah.
Selain cocok disajikan sebagai camilan keluarga, kue ini juga berpotensi menjadi ide usaha kuliner. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses pembuatannya bisa dilakukan di rumah dengan teknik mengukus.
Resep Kue Katilisara yang dibagikan melalui kanal Dapur Mak Koesti Shorts ini menggunakan dua jenis beras ketan sebagai bahan utama. Perpaduan tersebut menghasilkan lapisan ketan yang gurih dengan bagian atas bercita rasa manis dari gula merah.
Perpaduan Ketan dan Gula Merah
Keistimewaan Kue Katilisara terletak pada dua lapisan dengan karakter rasa berbeda. Bagian bawah terbuat dari ketan hitam dan putih yang dimasak bersama santan serta sedikit garam.
Sementara itu, bagian atas menggunakan campuran gula merah, gula pasir, telur, santan instan, vanili, dan garam. Adonan ini menghasilkan lapisan manis yang menyatu dengan ketan setelah dikukus.
Proses pembuatannya memang membutuhkan waktu, terutama saat mengukus. Namun, langkah-langkahnya cukup mudah diikuti.
Bahan-Bahan Kue Katilisara
Bahan ketan:
- 250 gram beras ketan putih
- 250 gram beras ketan hitam
- Air putih secukupnya
- 600 ml santan cair
- 1 sendok teh garam
Bahan adonan gula merah: