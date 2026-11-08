Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kuliner

Ketupat Colet Jajanan Radja, Kuliner Warisan Keluarga dengan Cita Rasa Ketumbar Khas

C
Penulis: Chairunnisya
Ketupat colet
Ketupat colet

Advertisement

PONTIANAK POST - Kuliner tradisional selalu memiliki daya tarik tersendiri, terutama jika dibuat menggunakan resep warisan keluarga.

Salah satunya Ketupat Colet Jajanan Radja yang menawarkan perpaduan ketupat pulen dengan bumbu rempah bercita rasa khas.

Mengandalkan ketumbar sebagai salah satu bumbu utama, kuliner ini menghadirkan dua pilihan varian, yakni daging ketumbar dan teri pedas.

Advertisement

Baca Juga: Manis dan Lembut! Resep Kue Katilisara Khas Makassar Ini Bisa Jadi Ide Jualan Menguntungkan

Keduanya menjadi pilihan bagi pencinta makanan tradisional yang ingin menikmati sajian dengan rasa rempah.

Mengandalkan Resep Turun-Temurun

Advertisement

Ketupat colet dibuat menggunakan resep turun-temurun yang diwariskan keluarga.

"Bumbu ketumbar menjadi salah satu ciri khas yang membedakan cita rasanya," ujar owner Ketupat Colet Jajanan Radja, Rizal Adriansyah kepada Pontianak Post.

Baca Juga: Mirip Pempek, Ini Resep Kerupuk Basah Khas Kalbar yang Bisa Direbus atau Digoreng

Selain ketumbar, bahan yang digunakan antara lain kelapa yang disangrai serta berbagai rempah autentik lainnya.

Perpaduan bumbu tersebut disiapkan untuk menghasilkan rasa khas pada setiap sajian. Proses pembuatannya juga memperhatikan kualitas ketupat.

Ketupat direbus selama kurang lebih tiga jam menggunakan beras pilihan agar menghasilkan tekstur yang pulen dan lembut.

Baca Juga:  Resep Roti Gandum Utuh Tanpa Tepung Terigu, Mengenyangkan dan Cocok untuk Menu Sarapan

Setelah matang, bumbu ketupat dipadukan dengan bumbu rempah yang telah disiapkan sebelumnya.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Manis dan Lembut! Resep Kue Katilisara Khas Makassar Ini Bisa Jadi Ide Jualan Menguntungkan

Manis dan Lembut! Resep Kue Katilisara Khas Makassar Ini Bisa Jadi Ide Jualan Menguntungkan

Resep Kue Katilisara khas Makassar berbahan ketan hitam, ketan putih, dan gula merah. Manis, lembut, cocok untuk ide jualan.

Mirip Pempek, Ini Resep Kerupuk Basah Khas Kalbar yang Bisa Direbus atau Digoreng

Mirip Pempek, Ini Resep Kerupuk Basah Khas Kalbar yang Bisa Direbus atau Digoreng

Resep kerupuk basah khas Kapuas Hulu berbahan ikan tenggiri dan lemak ikan, lengkap dengan sambal kacang gurih pedas.

 Resep Roti Gandum Utuh Tanpa Tepung Terigu, Mengenyangkan dan Cocok untuk Menu Sarapan

 Resep Roti Gandum Utuh Tanpa Tepung Terigu, Mengenyangkan dan Cocok untuk Menu Sarapan

Resep roti gandum utuh tanpa tepung terigu dengan oat, menghasilkan 13 potong roti yang empuk dan cocok untuk menu sarapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer