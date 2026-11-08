Ketupat Colet Jajanan Radja, Kuliner Warisan Keluarga dengan Cita Rasa Ketumbar Khas

PONTIANAK POST - Kuliner tradisional selalu memiliki daya tarik tersendiri, terutama jika dibuat menggunakan resep warisan keluarga.

Salah satunya Ketupat Colet Jajanan Radja yang menawarkan perpaduan ketupat pulen dengan bumbu rempah bercita rasa khas.

Mengandalkan ketumbar sebagai salah satu bumbu utama, kuliner ini menghadirkan dua pilihan varian, yakni daging ketumbar dan teri pedas.

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Keduanya menjadi pilihan bagi pencinta makanan tradisional yang ingin menikmati sajian dengan rasa rempah.

Mengandalkan Resep Turun-Temurun

Advertisement Ketupat colet dibuat menggunakan resep turun-temurun yang diwariskan keluarga.

"Bumbu ketumbar menjadi salah satu ciri khas yang membedakan cita rasanya," ujar owner Ketupat Colet Jajanan Radja, Rizal Adriansyah kepada Pontianak Post.

Selain ketumbar, bahan yang digunakan antara lain kelapa yang disangrai serta berbagai rempah autentik lainnya.

Perpaduan bumbu tersebut disiapkan untuk menghasilkan rasa khas pada setiap sajian. Proses pembuatannya juga memperhatikan kualitas ketupat.

Ketupat direbus selama kurang lebih tiga jam menggunakan beras pilihan agar menghasilkan tekstur yang pulen dan lembut.

Setelah matang, bumbu ketupat dipadukan dengan bumbu rempah yang telah disiapkan sebelumnya.