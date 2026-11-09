Resep Arem-Arem, Bungkusnya Cantik Berbentuk Segitiga, Cocok Jadi Ide Jualan

PONTIANAK POST – Arem-arem menjadi salah satu jajanan tradisional yang cocok disajikan sebagai camilan maupun menu sarapan. Terbuat dari beras yang dimasak bersama santan, kemudian diberi isian berbumbu dan dibungkus daun pisang, makanan ini memiliki cita rasa gurih yang menggugah selera.

Menariknya, arem-arem tidak harus selalu dibuat dengan bentuk lonjong seperti yang biasa dijumpai. Dengan bantuan cetakan kecil, jajanan ini bisa dibentuk menjadi segitiga sehingga tampil lebih rapi dan menarik.

Advertisement Resep yang dibagikan melalui kanal YouTube @idealifeonline ini menghasilkan sekitar 29 buah arem-arem dalam sekali pembuatan. Bentuknya yang cantik juga bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mencoba usaha kuliner rumahan.

Bahan-Bahan Arem-Arem

Advertisement Untuk membuat arem-arem, terdapat dua kelompok bahan yang perlu disiapkan, yakni bahan nasi santan dan bahan bumbu isian.

Bahan 1: Nasi Santan

750 gram beras

2 sendok teh garam

3 lembar daun salam

2 batang serai

1.100 ml santan

Bahan 2: Bumbu Isian

5 buah cabai merah keriting

4 siung bawang merah

3 siung bawang putih

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh garam

½ sendok teh lada bubuk

1 sendok teh gula pasir

2 batang daun bawang

2 batang seledri

Bahan Isian Tambahan

Wortel, potong dadu

Kentang, potong dadu

2 butir telur

Air secukupnya

Cara Membuat Arem-Arem Segitiga

Proses pembuatan arem-arem dimulai dengan menyiapkan isian sayuran. Haluskan cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih menggunakan sedikit air.

Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus hingga matang dan harum. Masukkan kaldu bubuk, garam, lada, serta gula pasir. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.