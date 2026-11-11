Resep Pentol Ayam Kriwil, Kenyal dan Gurih dengan Jamur Kuping, Dicocol Saus Bikin Nagih

PONTIANAK POST – Pentol ayam menjadi salah satu camilan yang mudah diolah dengan berbagai variasi. Jika biasanya pentol berbentuk bulat, kali ini ada kreasi pentol ayam kriwil dengan tampilan tidak beraturan, tekstur kenyal, serta tambahan jamur kuping yang memberikan sensasi renyah saat digigit.

Olahan ini bisa menjadi pilihan camilan keluarga maupun ide jualan rumahan. Apalagi, pentol ayam kriwil semakin menggugah selera ketika disajikan bersama saus M-Dasem yang memadukan rasa pedas, manis, dan asam.

Advertisement Resep pentol ayam kriwil ini dibagikan melalui kanal YouTube Cooking With Michan. Proses pembuatannya cukup menarik karena adonan tidak perlu dibentuk menggunakan tangan. Dua buah garpu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan tekstur kriwil yang khas.

Menggunakan Campuran Daging Dada dan Paha Ayam

Advertisement Bahan utama yang digunakan adalah 400 gram daging ayam, dengan campuran bagian dada dan paha. Perpaduan kedua bagian tersebut menjadi dasar adonan pentol yang kemudian dicampur dengan tepung dan bumbu.

Untuk menghasilkan tekstur yang kenyal, diperlukan 300 gram tepung tapioka dan 50 gram tepung terigu. Adonan juga menggunakan satu butir telur serta 125 mililiter air es.

Bumbu yang disiapkan terdiri atas enam siung bawang putih dan satu sendok makan bawang merah goreng yang dihaluskan. Tambahkan satu sendok teh munjung garam, satu sachet lada bubuk, dan satu sachet kaldu ayam bubuk.

Ada bahan tambahan yang membuat pentol ini berbeda, yakni 35 gram jamur kuping kering sebelum direndam dan dua batang daun bawang yang diambil bagian hijaunya.

Jamur kuping memberikan sensasi tekstur krenyes-krenyes ketika pentol digigit. Sementara itu, daun bawang menambah aroma segar pada adonan.

Cara Membuat Pentol Ayam Kriwil

Langkah pertama, haluskan daging ayam menggunakan penggiling daging atau alat penghalus hingga teksturnya sesuai keinginan.