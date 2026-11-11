Resep Bolu Pisang Oreo, Teksturnya Lembut dengan Sensasi Renyah Biskuit, Cocok Jadi Ide Jualan
PONTIANAK POST – Bolu pisang menjadi salah satu pilihan camilan rumahan yang mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Agar tampil lebih menarik dan memiliki cita rasa berbeda, pisang Ambon bisa dipadukan dengan biskuit Oreo menjadi bolu pisang Oreo.
Perpaduan pisang yang matang dengan remahan biskuit cokelat menghasilkan bolu beraroma harum, bertekstur lembut, serta memiliki sensasi renyah di setiap gigitan.
Selain cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, bolu pisang Oreo juga berpotensi menjadi ide jualan rumahan. Bentuknya bisa dibuat dalam loyang utuh maupun dipotong menjadi beberapa bagian untuk dikemas secara praktis.
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Resep bolu pisang Oreo ini dibagikan melalui kanal YouTube Figo Alfares. Proses pembuatannya menggunakan teknik pengocokan telur dan gula hingga mengembang, kemudian dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan serta bahan lainnya.
Bahan-Bahan Bolu Pisang Oreo
Untuk membuat bolu pisang Oreo, bahan yang perlu disiapkan cukup mudah ditemukan di pasaran.
Berikut bahan-bahannya:
- 200 gram pisang Ambon
- 1 bungkus susu kental manis (SKM)
- 4 butir telur
- 100 gram gula pasir
- 1 sendok teh vanila
- 1 sendok teh SP
- 140 gram tepung terigu protein sedang
- 10 gram tepung maizena
- 75 gram margarin
- 50 mililiter minyak goreng
- 5 keping biskuit Oreo tanpa krim
Cara Membuat Bolu Pisang Oreo
Langkah pertama, siapkan pisang Ambon sebanyak 200 gram. Kupas dan lumatkan menggunakan garpu hingga halus.
Tambahkan satu bungkus susu kental manis, kemudian aduk sampai tercampur rata. Sisihkan terlebih dahulu.
Selanjutnya, siapkan wadah untuk mengocok telur. Masukkan empat butir telur, gula pasir, vanila, dan SP.