Resep Bolu Pisang Oreo, Teksturnya Lembut dengan Sensasi Renyah Biskuit, Cocok Jadi Ide Jualan

PONTIANAK POST – Bolu pisang menjadi salah satu pilihan camilan rumahan yang mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Agar tampil lebih menarik dan memiliki cita rasa berbeda, pisang Ambon bisa dipadukan dengan biskuit Oreo menjadi bolu pisang Oreo.

Perpaduan pisang yang matang dengan remahan biskuit cokelat menghasilkan bolu beraroma harum, bertekstur lembut, serta memiliki sensasi renyah di setiap gigitan.

Advertisement Selain cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, bolu pisang Oreo juga berpotensi menjadi ide jualan rumahan. Bentuknya bisa dibuat dalam loyang utuh maupun dipotong menjadi beberapa bagian untuk dikemas secara praktis.

Resep bolu pisang Oreo ini dibagikan melalui kanal YouTube Figo Alfares. Proses pembuatannya menggunakan teknik pengocokan telur dan gula hingga mengembang, kemudian dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan serta bahan lainnya.

Advertisement Bahan-Bahan Bolu Pisang Oreo

Untuk membuat bolu pisang Oreo, bahan yang perlu disiapkan cukup mudah ditemukan di pasaran.

Berikut bahan-bahannya:

200 gram pisang Ambon

1 bungkus susu kental manis (SKM)

4 butir telur

100 gram gula pasir

1 sendok teh vanila

1 sendok teh SP

140 gram tepung terigu protein sedang

10 gram tepung maizena

75 gram margarin

50 mililiter minyak goreng

5 keping biskuit Oreo tanpa krim

Cara Membuat Bolu Pisang Oreo

Langkah pertama, siapkan pisang Ambon sebanyak 200 gram. Kupas dan lumatkan menggunakan garpu hingga halus.

Tambahkan satu bungkus susu kental manis, kemudian aduk sampai tercampur rata. Sisihkan terlebih dahulu.

Selanjutnya, siapkan wadah untuk mengocok telur. Masukkan empat butir telur, gula pasir, vanila, dan SP.