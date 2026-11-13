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Kuliner

Resep Tauwa Kuah Jahe, Kembang Tahu Lembut yang Nikmat Disantap Hangat saat Hujan

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Penulis: Silvina
Tauwa atau kembang tahu dengan kuah jahe hangat, sajian lembut berbahan susu kedelai yang cocok dinikmati saat musim hujan.
Tauwa atau kembang tahu dengan kuah jahe hangat, sajian lembut berbahan susu kedelai yang cocok dinikmati saat musim hujan.

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PONTIANAK POST - Musim hujan menjadi waktu yang tepat untuk menikmati hidangan hangat. Salah satu pilihan yang bisa dibuat sendiri di rumah adalah tauwa atau kembang tahu dengan kuah jahe.

Makanan berbahan dasar susu kedelai ini memiliki tekstur lembut dan halus. Ketika disiram kuah jahe hangat dengan tambahan gula batu serta aroma daun pandan, tauwa menjadi sajian sederhana yang nikmat disantap saat cuaca dingin.

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Resep tauwa kuah jahe ini dibagikan melalui kanal YouTube Cooking with Hel. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan cara membuatnya juga cukup praktis.

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Bahan Membuat Tauwa

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Untuk membuat tauwa, siapkan bahan-bahan berikut:

  • 1 liter susu kedelai
  • 1 sendok teh agar-agar plain

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Susu kedelai bisa menggunakan varian manis, rendah gula, maupun tawar. Pilih sesuai selera. Jika menggunakan susu kedelai yang sudah manis, tingkat kemanisannya perlu diperhatikan agar hasil akhir tidak terlalu manis.

Cara Membuat Tauwa yang Lembut

Pertama, tuangkan susu kedelai ke dalam panci. Tambahkan satu sendok teh agar-agar plain, kemudian aduk hingga tercampur rata.

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Masak campuran tersebut sambil terus diaduk sampai mendidih. Setelah matang, angkat dan diamkan pada suhu ruang hingga tidak panas.

Jika ingin lebih cepat mengeras, susu kedelai yang sudah tidak panas bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Tunggu hingga teksturnya set dan berubah menjadi kembang tahu yang lembut.

Bahan Kuah Jahe

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Sambil menunggu tauwa mengeras, siapkan bahan untuk membuat kuah jahe, yaitu:

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Editor : Silvina
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