Hangat dan Mengenyangkan! Resep Sekoteng Susu dengan Kacang Merah, Labu hingga Almond





PONTIANAK POST – Sekoteng dikenal sebagai minuman tradisional bercita rasa jahe yang kerap dinikmati saat cuaca dingin atau ketika ingin menghangatkan tubuh. Namun, minuman hangat ini bisa dikreasikan dengan berbagai bahan tambahan agar semakin kaya rasa dan tekstur.

Salah satunya adalah sekoteng susu kacang merah. Berbeda dari sekoteng pada umumnya, kreasi ini memadukan susu segar, jahe, serai, kacang merah, labu kuning, kacang tanah, hingga irisan almond.

Advertisement Resep yang dibagikan Nindaummuzia melalui Cookpad ini menawarkan perpaduan rasa manis dan hangat. Aroma jahe serta serai berpadu dengan gurihnya susu, sementara tambahan kacang dan labu kuning membuat isiannya lebih beragam.

Kuah Susu Jahe Jadi Kunci Kelezatan

Advertisement Keistimewaan sekoteng ini terletak pada kuah susu jahe yang menjadi dasar racikannya. Bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan.

Untuk membuat kuahnya, siapkan 500 mililiter susu segar, 50 mililiter kental manis putih, 25 gram jahe bakar, dua batang serai yang sudah digeprek, dua lembar daun pandan, serta satu sendok makan gula pasir.

Sementara itu, bahan isiannya terdiri dari 100 gram kacang merah rebus, 25 gram kacang tanah sangrai, 25 gram irisan almond, dan 200 gram labu kuning yang sudah dikukus.

Perpaduan bahan tersebut menghasilkan sekoteng dengan rasa manis, gurih, serta aroma rempah yang khas.

Cara Membuat Sekoteng Susu Kacang Merah

Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 60 menit dan dapat menghasilkan tiga hingga empat porsi.

Pertama, rendam kacang merah selama kurang lebih delapan jam. Setelah itu, rebus hingga empuk. Jika menggunakan kacang merah yang tidak direndam, pastikan proses perebusannya cukup hingga teksturnya benar-benar lunak.