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Kuliner

Pernah Coba Kolak Bihun? Jajanan Manis Ini Pakai Pisang, Kacang dan Fiber Creme, Begini Resepnya!

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Penulis: Silvina
Kolak bihun dengan isian bihun jagung, irisan pisang kukus, taburan kacang tanah, dan kuah manis gurih beraroma pandan.
Kolak bihun dengan isian bihun jagung, irisan pisang kukus, taburan kacang tanah, dan kuah manis gurih beraroma pandan.

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PONTIANAK POST – Kolak identik dengan potongan pisang, ubi, atau singkong yang disiram kuah santan manis. Namun, ada kreasi kolak yang cukup unik dan bisa menjadi alternatif sajian keluarga, yakni kolak bihun.

Sesuai namanya, hidangan ini menggunakan bihun jagung sebagai salah satu bahan utama. Bihun yang biasanya diolah menjadi makanan gurih ternyata bisa dipadukan dengan pisang kukus dan kuah manis beraroma pandan.

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Resep kolak bihun yang dibagikan Diana Nurjanah melalui Cookpad ini menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan. Menariknya, kuah kolak tidak menggunakan santan, melainkan Fiber Creme yang memberikan cita rasa gurih.

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Bihun Jagung Jadi Isian Kolak

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Kolak bihun memiliki perpaduan bahan yang berbeda dari kolak pada umumnya. Selain bihun jagung, hidangan ini menggunakan pisang sebagai pelengkap utama.

Bahan yang perlu disiapkan antara lain satu papan bihun jagung, satu buah pisang, satu sendok teh kacang tanah, sejumput garam, satu sendok makan gula pasir, tiga sendok makan Fiber Creme, satu lembar daun pandan, serta tiga gelas air.

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Untuk menambah tekstur dan cita rasa, bisa ditambahkan wijen sangrai sebagai taburan. Bahan ini bersifat opsional sehingga dapat disesuaikan dengan selera.

Perpaduan bihun yang lembut, pisang yang manis, serta taburan kacang dan wijen membuat hidangan ini memiliki tekstur yang lebih beragam.

Cara Membuat Kolak Bihun

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Langkah pertama, sangrai kacang tanah hingga matang, kemudian tumbuk kasar. Selanjutnya, kukus pisang dan sisihkan.

Rebus bihun jagung hingga empuk. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

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Editor : Silvina
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