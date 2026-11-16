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Kuliner

Resep Kue Lapis Cokelat Pandan, Dua Warna Berselang-seling, Rasanya Bikin Penasaran

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Penulis: Silvina
Kue lapis cokelat pandan dengan susunan lapisan hijau dan cokelat yang disajikan dalam potongan-potongan menarik.
Kue lapis cokelat pandan dengan susunan lapisan hijau dan cokelat yang disajikan dalam potongan-potongan menarik.

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PONTIANAK POST – Kue lapis menjadi salah satu jajanan tradisional yang dikenal dengan teksturnya yang kenyal dan lapisan warna-warni. Selain menggunakan warna klasik, kue ini juga bisa dikreasikan dengan perpaduan cokelat dan pandan yang menghasilkan tampilan menarik.

Kue lapis cokelat pandan memiliki lapisan berwarna hijau dan cokelat yang disusun secara bergantian. Perpaduan tersebut membuat tampilannya berbeda dari kue lapis pada umumnya.

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Bahan yang digunakan cukup sederhana, di antaranya tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, santan, cokelat bubuk, dan air pandan.

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Perpaduan Cokelat dan Pandan

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Dikutip dari unggahan resep di Pinterest, kombinasi cokelat dan pandan memberikan dua karakter rasa dalam satu sajian. Cokelat bubuk menghasilkan warna cokelat sekaligus cita rasa khas, sedangkan air pandan memberikan warna hijau dan aroma harum.

Tepung beras menjadi bahan utama adonan, sementara tepung tapioka membantu menghasilkan tekstur kenyal. Santan dan gula pasir melengkapi adonan sehingga kue memiliki rasa gurih dan manis.

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Agar lapisannya terlihat rapi, adonan hijau dan cokelat perlu dituangkan secara bergantian saat proses pengukusan.

Bahan Kue Lapis Cokelat Pandan

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

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Editor : Silvina
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