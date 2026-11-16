Pernah Coba Ongol-Ongol Bihun Nanas? Cemilan Kenyal Ini Pakai 500 Gram Buah Nanas

PONTIANAK POST – Ongol-ongol dikenal sebagai jajanan tradisional dengan tekstur kenyal dan balutan kelapa parut. Namun, camilan ini bisa dikreasikan dengan tambahan nanas dan bihun sehingga menghasilkan rasa serta tekstur yang berbeda.

Ongol-ongol bihun nanas memadukan rasa manis dan sedikit asam dari buah nanas dengan tekstur kenyal tepung tapioka. Potongan bihun yang dicampurkan ke dalam adonan juga memberikan sensasi berbeda saat disantap.

Advertisement Selain menggunakan bahan yang mudah ditemukan, cara membuatnya cukup sederhana. Adonan dimasak dengan cara dikukus hingga matang, kemudian didinginkan dan dipotong-potong sebelum disajikan.

Pakai 500 Gram Nanas dan Bihun

Advertisement Dikutip dari Pinterest bahan utama untuk membuat ongol-ongol ini adalah 500 gram buah nanas. Buah tersebut diblender bersama air hingga halus, kemudian dicampurkan dengan gula pasir dan garam.

Tepung tapioka digunakan untuk membentuk tekstur kenyal khas ongol-ongol. Sementara itu, bihun kering direbus terlebih dahulu hingga mekar dan lembut sebelum dimasukkan ke dalam adonan.

Agar tampilannya lebih menarik, resep ini juga menggunakan pewarna makanan kuning tua secukupnya.

Bahan Ongol-Ongol Bihun Nanas

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

150 gram tepung tapioka

150 gram gula pasir

½ sendok teh garam

500 gram buah nanas

100 mililiter air

80 gram bihun kering, ditimbang sebelum direbus hingga mekar dan lembut

Pewarna makanan kuning tua secukupnya

Bahan Baluran:

300 gram kelapa parut kasar, gunakan bagian putihnya saja

1 sendok teh garam

1 lembar daun pandan

Cara Membuat Ongol-Ongol Bihun Nanas

Kukus kelapa parut bersama daun pandan selama sekitar 10 menit hingga matang dan harum. Angkat, sisihkan. Rebus bihun hingga mekar dan lembut, lalu tiriskan. Blender nanas bersama air hingga halus. Tuangkan ke dalam wadah. Masukkan gula pasir dan garam ke dalam blenderan nanas. Aduk hingga tercampur. Tambahkan pewarna makanan secukupnya, kemudian aduk rata. Masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan tidak menggumpal. Tambahkan bihun rebus yang sudah dipotong-potong, lalu aduk kembali hingga merata. Olesi loyang ukuran 18 x 18 sentimeter dengan minyak. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Kukus dalam kukusan yang sudah panas menggunakan api sedang selama 30–40 menit hingga matang. Tutup kukusan sebaiknya dilapisi kain agar uap air tidak menetes ke adonan. Angkat dan biarkan dingin. Potong-potong sesuai selera, kemudian gulingkan pada kelapa parut yang sudah dikukus. Ongol-ongol bihun nanas siap disajikan. Dinginkan Sebelum Dipotong

Salah satu hal yang perlu diperhatikan saat membuat ongol-ongol adalah menunggu adonan benar-benar dingin sebelum dipotong. Langkah ini membantu potongan kue lebih rapi dan tidak mudah lengket.