



PONTIANAK POST – Batang burok merupakan salah satu kuliner tradisional khas Pontianak yang memiliki tampilan unik dan cita rasa gurih. Sekilas, makanan ini menyerupai dadar gulung atau risoles, tetapi memiliki ciri khas berupa isian daging dan sayuran yang dibungkus kulit dadar, kemudian disiram santan dan dikukus hingga matang.

Berbeda dari jajanan tradisional yang umumnya bercita rasa manis, batang burok justru menawarkan sensasi gurih dari perpaduan daging, kentang, wortel, dan kuah santan.

Advertisement Kuliner tradisional Melayu ini juga dikenal sebagai salah satu makanan khas Pontianak yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi yang penasaran ingin mencicipinya, makanan ini ternyata bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit.

Resep batang burok dibagikan oleh pengguna Cookpad dengan akun dapureci. Dalam resep tersebut, bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dengan perpaduan kulit dadar, isian daging dan sayuran, serta kuah santan.

Advertisement Isian Daging dan Sayuran

Untuk membuat batang burok, bahan isiannya terdiri dari 250 gram kentang, 100 gram daging cincang, dua buah wortel, dua siung bawang putih, dan satu buah bawang bombai berukuran kecil.

Bumbu lainnya meliputi merica bubuk, jintan bubuk, kaldu jamur, serta satu sendok makan minyak untuk menumis.

Sementara itu, bahan kulit dadarnya terdiri dari 300 gram tepung terigu, satu butir telur ayam, garam secukupnya, sekitar 700 mililiter air, dan dua sendok makan minyak goreng.

Cara Membuat Batang Burok

Langkah pertama, kupas kentang dan wortel, kemudian potong berbentuk dadu kecil. Cincang bawang putih dan iris atau cincang bawang bombai.

Panaskan satu sendok makan minyak dalam wajan. Tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum.