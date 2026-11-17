



PONTIANAK POST – Kue tradisional tidak selalu identik dengan cita rasa manis. Talam talas ebi khas Pontianak menjadi salah satu pilihan kudapan gurih yang menarik untuk dicoba. Terbuat dari talas parut, santan, tepung beras, dan tepung tapioka, kue ini memiliki tekstur lembut dengan taburan ebi berbumbu yang menambah cita rasa.

Berbeda dari kue talam pada umumnya yang sering disajikan dengan rasa manis, sajian ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma khas udang kering atau ebi.

Advertisement Keistimewaan lainnya terletak pada topping yang dibuat dari ebi, lobak manis, bawang putih, cabai merah, serta daun bawang. Seluruh bahan tersebut ditumis bersama bumbu hingga menghasilkan taburan yang kaya rasa.

Resep talam talas ebi ini dibagikan oleh Lovelychef By TieDQ melalui Cookpad. Dalam resep tersebut, satu adonan dapat menghasilkan sekitar 45 buah kue dengan waktu pembuatan kurang lebih 2,5 jam.

Advertisement Talas dan Santan Jadi Bahan Utama

Untuk membuat kue talam, siapkan 500 gram talas yang sudah dikupas, 60 mililiter minyak sayur, dua sendok makan tumisan ebi, 100 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, satu sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan 450 mililiter santan kelapa.

Sementara itu, bahan topping terdiri dari 100 gram ebi, 50 gram lobak manis, tiga siung bawang putih, dua buah cabai merah, satu sendok makan kecap manis, satu batang daun bawang, dan minyak goreng secukupnya.

Cara Membuat Topping Ebi

Langkah pertama, kupas dan cuci bersih talas, kemudian parut hingga halus. Sisihkan untuk digunakan sebagai bahan utama adonan kue.

Selanjutnya, siapkan topping. Haluskan bawang putih, lobak manis, dan ebi secara terpisah. Potong cabai merah serta daun bawang sesuai selera.

Panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih dan lobak manis secara terpisah hingga harum. Setelah itu, tumis ebi sampai berubah warna.