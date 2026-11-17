



PONTIANAK POST – Kue serabi menjadi salah satu jajanan tradisional yang memiliki banyak penggemar. Teksturnya lembut, bagian permukaannya berpori, dan semakin nikmat ketika disajikan dengan siraman kuah kinca dari gula merah dan santan.

Kudapan berbahan dasar tepung beras ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif sederhana. Perpaduan santan, gula merah, dan daun pandan menghasilkan cita rasa manis gurih dengan aroma yang menggugah selera.

Advertisement Resep kue serabi ini dibagikan oleh Dika Noveri melalui Cookpad. Dalam resep tersebut, adonan serabi menggunakan ragi instan agar dapat mengembang. Sementara kuah kincanya dibuat dari santan, gula merah, gula pasir, garam, dan daun pandan.

Bahan Membuat Serabi

Advertisement Untuk membuat serabi, siapkan bahan-bahan berikut:

100 gram tepung beras

2 gram ragi instan

1 sendok makan gula pasir

1 sendok makan tepung terigu

1 butir telur

200 mililiter santan

¼ sendok teh vanili bubuk

Sementara itu, bahan untuk kuah kinca terdiri dari:

400 mililiter santan

100 gram gula merah atau sesuai selera

1 sendok makan gula pasir

Sejumput garam

2 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan

Cara Membuat Adonan Serabi

Langkah pertama, ambil dua sendok makan tepung beras dari takaran yang sudah disiapkan. Cairkan dengan tiga sendok makan air, kemudian masak seperti membuat bubur sumsum.

Aduk hingga adonan mengental, lalu angkat dan sisihkan.

Selanjutnya, masukkan sisa tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan ragi instan, gula pasir, tepung terigu, telur, dan vanili bubuk.

Tuangkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga adonan licin dan tidak menggumpal.

Masukkan bubur tepung beras yang sudah dimasak sebelumnya. Aduk kembali sampai tercampur rata, kemudian saring adonan agar teksturnya lebih halus.