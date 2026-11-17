



PONTIANAK POST – Sekilas tampilannya mirip klepon, tetapi doko-doko kuah memiliki ciri khas tersendiri. Kue tradisional khas Pontianak ini berbentuk bulat dengan kulit kenyal berwarna-warni, berisi unti kelapa manis, kemudian disajikan bersama kuah santan yang gurih dan lembut.

Perpaduan rasa manis dari gula merah dan kelapa dengan gurihnya santan membuat kudapan ini memiliki cita rasa yang khas. Tekstur kulitnya yang kenyal juga memberikan sensasi tersendiri saat disantap.

Advertisement Doko-doko kuah dibuat menggunakan tepung ketan dan tepung tapioka. Sementara isiannya berupa kelapa parut yang dimasak bersama gula merah dan daun pandan.

Menariknya, kue ini memiliki kemiripan dengan beberapa jajanan tradisional dari daerah lain. Di Jawa, sajian serupa dikenal dengan nama kue mendut, sedangkan di Makassar terdapat kue putri mandi. Namun, doko-doko kuah memiliki ciri khas berupa penyajian dengan kuah santan.

Advertisement Resep doko-doko kuah dibagikan oleh Helen Ummu Rumaysho melalui Cookpad. Resep tersebut terinspirasi dari pengalaman mencicipi kue pemberian tetangganya yang berasal dari Pontianak.

Bahan Membuat Doko-Doko Kuah

Untuk membuat kudapan ini, terdapat tiga bagian bahan yang perlu disiapkan, yakni unti kelapa, kulit kue, dan kuah santan.

Bahan unti kelapa:

200 gram kelapa parut

1 sendok teh garam

150 gram gula merah

1 gelas belimbing air

2 lembar daun pandan, simpulkan

Bahan kulit:

250 gram tepung ketan

50 gram tepung tapioka

200 mililiter air hangat

1 sendok teh garam

Pewarna makanan merah, hijau, dan ungu

Bahan kuah santan: