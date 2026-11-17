



PONTIANAK POST – Namanya cukup unik, Kue Kacamata. Jajanan tradisional ini dibuat dari singkong parut yang membungkus pisang tanduk utuh. Setelah dikukus dan dipotong melintang, bagian tengah pisang terlihat menyerupai mata sehingga membuat tampilannya berbeda dari kue basah lainnya.

Kue Kacamata memiliki perpaduan rasa manis dan gurih. Singkong parut yang dicampur kelapa dan gula membentuk lapisan lembut, sementara pisang tanduk memberikan rasa manis alami. Tambahan keju cheddar juga membuat cita rasanya semakin menarik.

Advertisement Kudapan ini cocok dijadikan teman minum teh atau kopi bersama keluarga. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan di pasar tradisional maupun toko bahan kue.

Resep Kue Kacamata yang dibagikan Primarasa ini menggunakan bahan utama singkong, kelapa parut, dan pisang tanduk. Proses pembuatannya juga cukup sederhana karena hanya perlu mencampurkan bahan, membungkus pisang, kemudian mengukusnya hingga matang.

Advertisement Bahan Membuat Kue Kacamata

Untuk membuat sekitar 20 potong Kue Kacamata, siapkan bahan-bahan berikut:

600 gram singkong yang sudah dikupas

1 sendok teh agar-agar bubuk

200 gram kelapa yang agak muda, dikupas kulit arinya lalu diparut

200 gram gula pasir

½ sendok teh garam

1 sendok makan air daun pandan-suji atau 1 sendok teh pewarna hijau

100 gram keju cheddar parut

3 buah pisang tanduk matang, dikupas

Kelapa parut secukupnya untuk taburan

Daun pisang untuk membungkus

Cara Membuat Adonan Singkong

Langkah pertama, parut singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Masukkan agar-agar bubuk, kemudian aduk hingga tercampur.

Tambahkan kelapa parut, gula pasir, dan garam. Tuangkan air daun pandan-suji untuk memberikan warna hijau alami. Jika tidak tersedia, pewarna makanan hijau bisa digunakan sebagai alternatif.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan warnanya merata. Setelah itu, bagi adonan menjadi tiga bagian.

Bungkus Pisang dengan Adonan Singkong

Siapkan selembar daun pisang, kemudian bentangkan di atas meja.