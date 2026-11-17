



PONTIANAK POST – Kue nona manis pandan menjadi salah satu jajanan pasar yang menarik perhatian karena tampilannya yang cantik dengan perpaduan warna hijau dan putih. Kue basah ini memiliki tekstur lembut dengan cita rasa manis dan gurih dari perpaduan santan, gula, serta aroma khas daun pandan.

Tidak hanya tampilannya yang menggoda, cara membuat kue nona manis juga cukup menarik. Adonannya terdiri dari dua bagian, yakni adonan hijau berbahan pandan dan adonan putih yang memberikan sensasi gurih ketika digigit.

Advertisement Warna hijau pada kue diperoleh dari penggunaan daun pandan dan daun suji. Sementara bagian putihnya dibuat dari campuran santan, tepung terigu, dan sedikit garam.

Resep kue nona manis pandan ini dibagikan oleh Vey Alodia's Kitchen melalui Cookpad. Dalam resep tersebut, satu kali pembuatan dapat menghasilkan sekitar 24 buah kue dengan waktu pengerjaan kurang lebih satu jam.

Advertisement Bahan Membuat Kue Nona Manis Pandan

Untuk membuat adonan hijau, siapkan bahan-bahan berikut:

5 lembar daun pandan

3 lembar daun suji

550 mililiter santan, terdiri dari 300 mililiter santan dan 250 mililiter air

30 gram tepung maizena

140 gram gula pasir

135 gram tepung terigu

2 butir telur

Sejumput garam

Sementara itu, untuk adonan putih, siapkan:

500 mililiter santan, terdiri dari 300 mililiter santan dan air

5 sendok makan tepung terigu

Garam secukupnya

Membuat Adonan Hijau Pandan

Langkah pertama, campurkan santan dengan air hingga rata. Ambil 300 mililiter campuran santan tersebut, kemudian blender bersama daun pandan dan daun suji.

Setelah halus, saring air pandan dan suji ke dalam wadah. Tambahkan 40 gram gula pasir dan tepung maizena, kemudian aduk hingga tercampur rata.

Masak adonan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental. Setelah itu, angkat dan sisihkan.