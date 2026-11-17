Kue pasung atau cocorot berbentuk kerucut yang dibungkus daun pisang, dibuat dari tepung beras, santan, dan gula merah.

PONTIANAK POST – Kue tradisional memiliki beragam bentuk dan cita rasa yang menarik untuk dicoba. Salah satunya kue pasung atau cocorot, jajanan berbahan tepung beras, tepung tapioka, santan, dan gula merah yang dibungkus menggunakan daun pisang berbentuk kerucut.

Advertisement Tampilannya cukup unik karena adonan dimasukkan ke dalam corong daun pisang, kemudian dikukus hingga matang. Hasilnya berupa kue berbentuk kerucut dengan tekstur lembut dan sedikit kenyal.

Perpaduan santan dan gula merah menghasilkan rasa manis sekaligus gurih. Bahan-bahannya juga sederhana sehingga kue tradisional ini bisa dibuat sendiri di rumah.

Advertisement Dalam resep yang dibagikan Rence melalui Cookpad, kue pasung diperkenalkan sebagai jajanan khas Tangerang. Pembuat resep tersebut juga menceritakan pernah mengenal kue serupa sejak kecil di Magelang dengan nama clorot. Bedanya, versi yang dikenalnya menggunakan daun kelapa atau janur sebagai pembungkus.

Bahan Membuat Kue Pasung

Untuk membuat kue pasung, bahan yang diperlukan cukup sederhana. Berikut rinciannya:

200 mililiter santan kental

62,5 gram tepung beras

25 gram tepung tapioka

Sejumput garam

3 sendok makan gula merah atau sesuai selera

Daun pisang secukupnya untuk pembungkus

Gula merah bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan. Dalam resep tersebut, gula merah juga bisa menggunakan gula semut.

Membuat Kuah Santan Gula Merah

Langkah pertama, siapkan panci. Masukkan santan, gula merah, dan sejumput garam.

Rebus menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk hingga gula merah larut dan santan mendidih.