Dibungkus Daun Pisang Berbentuk Kerucut, Kue Pasung Punya Rasa Manis Gurih, Ini Resepnya
PONTIANAK POST – Kue tradisional memiliki beragam bentuk dan cita rasa yang menarik untuk dicoba. Salah satunya kue pasung atau cocorot, jajanan berbahan tepung beras, tepung tapioka, santan, dan gula merah yang dibungkus menggunakan daun pisang berbentuk kerucut.
Tampilannya cukup unik karena adonan dimasukkan ke dalam corong daun pisang, kemudian dikukus hingga matang. Hasilnya berupa kue berbentuk kerucut dengan tekstur lembut dan sedikit kenyal.
Perpaduan santan dan gula merah menghasilkan rasa manis sekaligus gurih. Bahan-bahannya juga sederhana sehingga kue tradisional ini bisa dibuat sendiri di rumah.
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Dalam resep yang dibagikan Rence melalui Cookpad, kue pasung diperkenalkan sebagai jajanan khas Tangerang. Pembuat resep tersebut juga menceritakan pernah mengenal kue serupa sejak kecil di Magelang dengan nama clorot. Bedanya, versi yang dikenalnya menggunakan daun kelapa atau janur sebagai pembungkus.
Bahan Membuat Kue Pasung
Untuk membuat kue pasung, bahan yang diperlukan cukup sederhana. Berikut rinciannya:
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- 200 mililiter santan kental
- 62,5 gram tepung beras
- 25 gram tepung tapioka
- Sejumput garam
- 3 sendok makan gula merah atau sesuai selera
- Daun pisang secukupnya untuk pembungkus
Gula merah bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan. Dalam resep tersebut, gula merah juga bisa menggunakan gula semut.
Membuat Kuah Santan Gula Merah
Langkah pertama, siapkan panci. Masukkan santan, gula merah, dan sejumput garam.
Rebus menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk hingga gula merah larut dan santan mendidih.