



PONTIANAK POST – Kue cucur dikenal sebagai salah satu jajanan tradisional yang memiliki tekstur khas, dengan bagian pinggir renyah dan bagian tengah yang lembut serta berserat. Biasanya berwarna cokelat karena menggunakan gula merah, tetapi kali ini ada kreasi berbeda, yakni cucur rainbow dengan tampilan warna-warni yang menarik.

Kue cucur rainbow dibuat menggunakan campuran tepung terigu dan tepung beras. Adonannya diberi pewarna makanan sesuai selera sehingga menghasilkan tampilan yang lebih beragam dan menggugah selera.

Advertisement Meski tampilannya berbeda dari cucur pada umumnya, proses pembuatannya tetap menggunakan teknik menggoreng. Adonan perlu didiamkan terlebih dahulu agar menghasilkan tekstur yang baik saat dimasak.

Resep cucur rainbow dibagikan oleh Saomi Mayhai melalui Cookpad. Dalam resep tersebut, bahan yang digunakan cukup sederhana dan dapat menghasilkan sekitar 8–10 buah kue dengan waktu pengerjaan lebih dari satu jam.

Advertisement Bahan Membuat Cucur Rainbow

Untuk membuat kue cucur warna-warni ini, siapkan bahan-bahan berikut:

100 gram gula pasir

1 helai daun pandan

210 mililiter air

100 gram tepung terigu

50 gram tepung beras

¼ sendok teh garam

¼ sendok teh vanili bubuk

Pewarna makanan sesuai selera

Minyak goreng secukupnya

Membuat Larutan Gula dan Pandan

Langkah pertama, siapkan panci untuk membuat larutan gula. Masukkan air, gula pasir, dan daun pandan.

Masak hingga mendidih sambil sesekali diaduk agar gula larut sempurna. Setelah mendidih, matikan kompor dan biarkan larutan gula hingga dingin.

Penggunaan daun pandan memberikan aroma harum pada adonan cucur sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat.

Campurkan Tepung Beras dan Terigu

Selanjutnya, siapkan wadah untuk mencampurkan bahan kering. Masukkan tepung terigu, tepung beras, garam, dan vanili bubuk.