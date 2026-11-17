Mirip Dodol, Kue Kusoi Khas Riau Punya Tekstur Kenyal dan Gurih, Ini Resepnya
PONTIANAK POST – Kue tradisional Nusantara memiliki beragam bentuk dan cita rasa yang menarik untuk dicoba. Salah satunya kue kusoi, jajanan yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan tekstur kenyal dan rasa gurih.
Sekilas, kue kusoi tampak mirip dodol atau lempok. Namun, ada perbedaan pada cara penyajiannya. Kue kusoi biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut di bagian atas sehingga menghadirkan perpaduan rasa manis dan gurih.
Jajanan tradisional ini dibuat menggunakan campuran tepung terigu, tepung kanji, gula merah, dan gula pasir. Adonannya dikukus hingga matang, kemudian disajikan bersama kelapa parut yang sudah diberi sedikit garam.
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Resep kue kusoi tersebut dibagikan melalui situs Masakan Dapurku dalam artikel yang dipublikasikan pada 17 Februari 2016.
Kenyal Mirip Dodol, Disajikan dengan Kelapa Parut
Kue kusoi dikenal sebagai salah satu jajanan tradisional dari Tanjung Pinang. Di beberapa daerah, kue ini juga disebut kue lumpang.
Teksturnya yang kenyal menjadi salah satu ciri khas. Perpaduan tepung kanji dan tepung terigu dengan gula merah menghasilkan adonan yang padat dan lembut setelah dikukus.
Berbeda dari dodol yang umumnya disajikan tanpa tambahan, kue kusoi diberi taburan kelapa parut muda. Kelapa tersebut terlebih dahulu dicampur sedikit garam agar rasanya lebih gurih.
Bahan-Bahan Kue Kusoi
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Untuk membuat kue kusoi, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:
- 3 gelas tepung terigu
- ½ gelas tepung kanji
- ¼ kilogram gula merah
- 2 ons gula pasir
- ½ sendok teh kapur sirih, cairkan
- ¼ sendok teh garam
- Air secukupnya
- Kelapa parut muda, kupas kulitnya
- Minyak goreng secukupnya untuk mengoles cetakan
Cara Membuat Kue Kusoi
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Langkah pertama, masak gula merah bersama setengah gelas air hingga larut. Setelah itu, saring dan sisihkan.