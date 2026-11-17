PONTIANAK POST – Kue tradisional masih menjadi pilihan menarik bagi pencinta jajanan basah Nusantara. Salah satunya kue lumpang pandan khas Palembang, Sumatera Selatan. Kue berwarna hijau ini memiliki tekstur kenyal dan lembut, dengan aroma pandan yang harum serta cita rasa manis dan gurih.

Advertisement Ciri khas kue lumpang terletak pada bentuknya yang memiliki cekungan menyerupai lesung di bagian tengah. Kue ini biasanya disajikan bersama kelapa parut yang sudah dikukus dan diberi sedikit garam.

Ada pula variasi resep yang menggunakan susu kental manis sebagai pengganti gula. Tambahan bahan tersebut membuat rasa kue lebih creamy dan milky.

Advertisement Resep Kue Lumpang Pandan ini dibagikan oleh Yenny Laurensia melalui Cookpad. Dalam resepnya, bahan utama yang digunakan cukup sederhana, antara lain tepung tapioka, tepung beras, susu kental manis, santan, serta endapan pandan suji.

Kue Lumpang Pandan dengan Susu Kental Manis

Perpaduan tepung tapioka dan tepung beras menghasilkan tekstur kenyal sekaligus lembut. Sementara itu, pandan suji memberikan warna hijau alami dan aroma khas pada kue.

Resep ini menghasilkan sekitar 17 buah kue dengan waktu pembuatan kurang lebih 45 menit.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

125 gram susu kental manis putih

135 gram tepung tapioka

50 gram tepung beras

350 ml santan

2 sendok makan endapan pandan suji

Garam secukupnya

Bahan taburan:

Kelapa parut secukupnya

Sejumput garam

Daun pandan, dibuat simpul

Cara Membuat Kue Lumpang Pandan

Pertama, campurkan kelapa parut dengan sedikit garam dan daun pandan yang sudah disimpulkan. Kukus selama sekitar 10 menit, kemudian angkat dan sisihkan.

Selanjutnya, siapkan bahan cair. Campurkan santan, susu kental manis, endapan pandan suji, dan garam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.