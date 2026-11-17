PONTIANAK POST – Samosa dikenal sebagai camilan berbentuk segitiga dengan kulit pastry yang renyah dan isian bercita rasa gurih. Camilan yang populer di kawasan Asia Selatan ini memiliki banyak variasi isian, mulai dari kentang, sayuran, ayam, daging sapi, hingga keju.

Selama ini, samosa kerap dijumpai dengan isian kentang dan sayuran berbumbu. Padahal, camilan ini bisa dikreasikan menggunakan beragam bahan sesuai selera.

Advertisement Sebuah flyer di pinterest bertajuk Samosa Recipes memperkenalkan sembilan variasi samosa dengan bahan isian yang berbeda. Ada samosa kentang, ayam, daging sapi, keema, paneer, sayuran, lentil, keju, hingga samosa manis.

Variasi tersebut bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin membuat camilan berbeda untuk keluarga atau sajian saat berkumpul bersama.

Advertisement Sembilan Variasi Isian Samosa

Setiap jenis samosa memiliki kombinasi bahan dan bumbu yang berbeda. Berikut sembilan ide isian yang ditampilkan dalam flyer tersebut.

1. Potato Samosas

Samosa kentang menjadi salah satu pilihan klasik. Isiannya terdiri dari kentang, kacang polong, jintan, jahe, kunyit, ketumbar, dan cabai hijau.

Perpaduan bumbu tersebut memberikan cita rasa gurih dengan aroma rempah yang khas.

2. Chicken Samosas

Bagi pencinta olahan ayam, samosa bisa diisi daging ayam cincang yang sudah dimasak. Isiannya dipadukan dengan bawang bombai, pasta jahe dan bawang putih, garam masala, jintan, ketumbar, serta cabai hijau.

3. Beef Samosas

Variasi berikutnya menggunakan daging sapi giling. Bahan isiannya terdiri dari bawang bombai, pasta jahe dan bawang putih, jintan, ketumbar, serta cabai hijau.