Samosa kare kentang berisi campuran kentang, ayam suwir, wortel, dan buncis yang dibalut kulit pastel berbentuk segitiga.

PONTIANAK POST – Samosa biasanya dikenal sebagai camilan berbentuk segitiga dengan kulit renyah dan isian berbumbu. Salah satu variasi yang bisa dicoba di rumah adalah samosa kare kentang dengan campuran ayam suwir, wortel, dan buncis.

Advertisement Berbeda dari isian samosa yang hanya menggunakan kentang, resep ini memadukan beberapa bahan sehingga isiannya lebih beragam. Bumbu rempah seperti kunyit, ketumbar, jahe, lengkuas, serai, dan daun jeruk memberikan aroma khas pada tumisan kare.

Resep Samosa Kare Kentang ini dibagikan Bunda Inary, pengguna Cookpad asal Sanggau, Kalimantan Barat. Menariknya, kulit yang digunakan bukan adonan pastry khusus, melainkan kulit pastel yang dibentuk menjadi segitiga.

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Isian menjadi bagian menarik dari samosa ini. Kentang dipadukan dengan wortel, buncis, serta ayam suwir. Tambahan susu UHT juga digunakan dalam racikan bumbu untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

Bahan isian:

700 gram kentang

175 gram wortel

150 gram buncis

300 gram ayam suwir

4 batang daun bawang

1 sendok makan kaldu bubuk ayam

¼ sendok teh garam

1½ sendok makan gula pasir

1 sendok teh merica halus

50 ml susu UHT

Kulit pastel secukupnya

Bumbu halus:

7 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sendok makan ketumbar halus

2 ruas jari kunyit

1 ruas jari jahe

1 ruas jari lengkuas muda

Bumbu pelengkap: