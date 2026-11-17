



PONTIANAK POST – Samosa bisa menjadi pilihan camilan gurih untuk keluarga. Camilan berbentuk segitiga ini memiliki kulit yang renyah dengan isian yang bisa dikreasikan menggunakan berbagai bahan, termasuk ayam dan sayuran.

Salah satu variasi yang menarik dicoba adalah samosa rumahan isi ayam, kentang, dan wortel. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan isian yang padat dan mengenyangkan. Ditambah bawang bombai, bawang merah, bawang putih, serta daun bawang dan seledri, rasanya semakin gurih dan aromatik.

Advertisement Menariknya, samosa yang sudah dibentuk tidak harus langsung digoreng. Camilan ini bisa disimpan terlebih dahulu di freezer sehingga lebih praktis ketika ingin disajikan.

Resep Samosa Rumahan Isi Ayam dan Sayuran ini dibagikan oleh Emaa Bahar melalui Cookpad pada 16 April 2022.

Advertisement Isian Ayam, Kentang, dan Wortel

Bahan isian samosa ini cukup mudah ditemukan di dapur. Ayam direbus terlebih dahulu, kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasak bersama kentang serta wortel.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

2 bungkus kulit samosa instan

½ kilogram wortel

3 buah kentang ukuran sedang

½ kilogram ayam

5 batang daun bawang

7 batang daun seledri

½ sendok teh garam

1 sendok teh merica

2 bungkus bumbu penyedap rasa ayam

Penyedap secukupnya

1 buah bawang bombai

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

Cara Membuat Samosa Isi Ayam dan Sayuran

Pertama, siapkan seluruh bahan yang akan digunakan. Rebus ayam hingga matang, kemudian potong kecil-kecil. Potong pula wortel, kentang, daun bawang, dan seledri.

Selanjutnya, kupas bawang bombai, bawang merah, dan bawang putih. Iris seluruh bawang tersebut.

Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis irisan bawang hingga harum. Masukkan wortel, kentang, dan ayam. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.