



PONTIANAK POST – Samosa menjadi salah satu camilan gurih yang bisa dikreasikan dengan berbagai bahan isian. Jika biasanya digoreng dalam minyak banyak, ada cara lain untuk mengolah camilan berbentuk segitiga ini, yakni menggunakan air fryer.

Salah satu variasi yang bisa dicoba adalah samosa isi daging sapi dengan campuran kentang dan wortel. Isiannya dimasak bersama bumbu kari, bawang bombai, bawang putih, jinten, kunyit, dan merica sehingga menghasilkan cita rasa gurih dengan aroma rempah.

Advertisement Menariknya, resep ini memanfaatkan air fryer untuk mengurangi penggunaan minyak goreng. Samosa cukup dimasak pada suhu 180 derajat Celsius selama 20 menit hingga berwarna kecokelatan.

Resep Samosa Daging Sapi Hemat Minyak ini dibagikan oleh yulidaertik melalui Cookpad pada 9 April 2022.

Advertisement Isian Daging Sapi dengan Kentang dan Wortel

Isian menjadi bagian penting dalam samosa ini. Daging sapi cincang dipadukan dengan kentang rebus yang dihaluskan serta wortel potong dadu.

Bumbu kari dan rempah lainnya memberikan rasa gurih sekaligus aroma yang khas. Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

Bahan isian:

200 gram daging sapi cincang

2 buah wortel, potong dadu kecil

3 buah kentang, rebus dan haluskan

Minyak untuk menumis bumbu

Bumbu:

½ siung bawang bombai, cincang

3 siung bawang putih, cincang

1 sendok teh jinten, haluskan

½ sendok teh merica bubuk

½ sendok teh kunyit bubuk

3 batang daun bawang, potong-potong

2 sendok makan bumbu kari

1 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu jamur

Bahan pelengkap: