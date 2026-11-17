



PONTIANAK POST – Risol mayo menjadi salah satu camilan gurih yang banyak disukai karena memiliki kulit renyah dengan isian lembut dan saus mayones yang creamy. Perpaduan sosis, telur rebus, keju, serta mayones membuat camilan ini cocok disajikan untuk keluarga maupun sebagai ide jualan.

Risol mayo biasanya dibuat menggunakan kulit dadar dari campuran tepung terigu, tepung tapioka, telur, dan susu. Setelah diisi, risol dibungkus berbentuk amplop atau gulungan, kemudian dilapisi tepung panir sebelum digoreng hingga berwarna kuning keemasan.

Advertisement Salah satu resep yang bisa dicoba adalah Risol Mayo Yummy. Resep yang dibagikan Yesa Franciska Mbing melalui Cookpad ini menghasilkan sekitar 15 buah dengan waktu pembuatan 1 jam 5 menit, belum termasuk waktu pendinginan.

Isian Sosis, Telur, Keju dan Mayones

Advertisement Keistimewaan risol mayo terletak pada isiannya. Potongan sosis sapi atau ayam dipadukan dengan telur rebus dan keju cheddar. Sementara itu, saus mayones dicampur susu kental manis untuk menghasilkan rasa gurih sekaligus sedikit manis.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan.

Bahan kulit risol:

250 gram tepung terigu protein sedang

2 sendok makan tepung tapioka

1 butir telur ayam

600 ml campuran air dan susu

2 sendok makan minyak goreng

½ sendok teh garam

Bahan isian:

6–7 buah sosis sapi atau ayam

4–5 butir telur rebus, potong menjadi 5–6 bagian

150 gram keju cheddar, potong memanjang

300 gram mayones

30 gram susu kental manis

Saus sambal atau saus tomat secukupnya, jika suka

Bahan pelapis:

Tepung terigu dan air secukupnya untuk adonan pencelup

250 gram tepung panir atau tepung roti

Cara Membuat Kulit Risol Mayo

Langkah pertama, campurkan tepung terigu, tepung tapioka, dan garam dalam wadah. Masukkan telur, kemudian tuangkan campuran air dan susu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan licin.