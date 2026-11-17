PONTIANAK POST – Risol mayo biasanya dikenal dengan isian sosis, telur, dan keju. Namun, ada variasi lain yang tak kalah menggugah selera, yakni risol abon sapi mayo pedas lumer.

Camilan ini memadukan kulit risol yang renyah dengan isian abon sapi, mayones, saus sambal, susu kental manis, dan keju mozzarella. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan rasa gurih, sedikit manis, serta pedas dalam satu gigitan.

Advertisement Resep Risol Abon Sapi Mayo Pedas Lumer dibagikan oleh Yuni Sulastri melalui Cookpad. Dalam resepnya, Yuni membuat 22 buah risol berukuran mini yang cocok dijadikan stok makanan beku atau frozen food.

Isian Abon Sapi Dibuat Creamy

Advertisement Salah satu hal yang membedakan risol ini dari risol mayo pada umumnya terletak pada isiannya. Abon sapi tidak langsung dimasukkan ke dalam kulit, tetapi terlebih dahulu dicampur dengan mayones, saus sambal, susu kental manis putih, dan margarin leleh.

Bahan isian tersebut terdiri atas 150 gram abon sapi, 150 gram mayones, dua sendok makan saus sambal, satu sendok makan susu kental manis putih, serta satu sendok makan margarin leleh.

Semua bahan dicampur hingga abon terbalut rata dan memiliki tekstur creamy. Setelah itu, adonan didiamkan selama 10 menit agar bumbu dan saus tercampur dengan baik.

Untuk menambah cita rasa, resep ini juga menggunakan keju mozzarella yang dipotong dadu kecil sebagai pelengkap isian.

Cara Membuat Kulit Risol

Kulit risol dibuat dari 250 gram tepung terigu protein sedang, satu butir telur, satu sendok makan tepung tapioka, 600 mililiter susu cair atau air, setengah sendok teh garam, dan satu sendok makan minyak goreng.

Seluruh bahan kulit diblender hingga halus, kemudian disaring agar tidak menggumpal. Adonan selanjutnya didiamkan selama 30 menit supaya lebih elastis.