PONTIANAK POST – Bingung mengolah sisa ayam ungkep menjadi camilan yang berbeda? Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah korket atau pastel isi ayam dan sayuran. Perpaduan ayam suwir, wortel, dan kentang dibungkus kulit pastel buatan sendiri yang dibuat dari bahan sederhana.

Camilan ini dapat menjadi pilihan untuk teman minum teh atau sajian keluarga. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan, mulai dari ayam ungkep, sayuran, hingga tepung terigu.

Advertisement Resep pastel yang juga disebut korket ayam ini dibagikan oleh Frisca Erica melalui Cookpad. Dalam resep tersebut, isian menggunakan dua potong ayam yang sudah diungkep, satu buah wortel, dan satu buah kentang.

Isian Ayam Dicampur Wortel dan Kentang

Advertisement Sebelum membuat kulit, siapkan terlebih dahulu bahan isiannya. Potong kecil wortel dan kentang, kemudian suwir ayam ungkep.

Siapkan pula bumbu halus berupa satu siung bawang merah dan dua siung bawang putih. Tumis bumbu tersebut, lalu masukkan potongan wortel dan kentang.

Masak hingga kedua sayuran menjadi lembut. Setelah itu, campurkan ayam suwir dan aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Isian ini menghadirkan perpaduan rasa gurih dari ayam ungkep dengan tekstur sayuran yang lembut. Jika sudah matang, sisihkan terlebih dahulu.

Cara Membuat Kulit Pastel Sendiri

Kulit pastel dalam resep ini menggunakan bahan sederhana, yakni delapan sendok makan tepung terigu, satu sendok teh garam, satu sendok makan margarin cair, dan satu sendok teh minyak sayur.

Campurkan tepung terigu, garam, margarin cair, serta minyak sayur. Aduk hingga rata, kemudian tambahkan sedikit air secara bertahap sampai adonan menjadi kalis.