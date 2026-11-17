PONTIANAK POST – Karipap Malaysia bisa menjadi pilihan camilan gurih bagi pencinta pastel dan gorengan berisi. Bentuknya menyerupai pastel dengan kulit berlapis-lapis yang renyah, sementara bagian dalamnya berisi campuran ayam, kentang, dan wortel berbumbu kari.

Keistimewaan camilan ini terletak pada teknik pembuatan kulitnya. Adonan dibuat dari dua bagian berbeda, kemudian digabungkan dan digulung berulang kali untuk menghasilkan lapisan spiral yang cantik setelah digoreng.

Advertisement Resep Karipap Malaysia dibagikan oleh Atika Wahyu melalui Cookpad. Dalam resep tersebut, bahan yang digunakan dapat menghasilkan sekitar 24 buah karipap dengan waktu pembuatan kurang lebih dua jam.

Isian Kari Ayam dan Kentang yang Gurih

Advertisement Untuk membuat isiannya, siapkan 400 gram kentang yang dipotong dadu kecil, 75 gram wortel, dan 150 gram daging ayam cincang. Bumbu yang digunakan antara lain dua sendok makan bubuk kari, seperempat buah bawang bombay, satu batang daun bawang, empat siung bawang merah, tiga siung bawang putih, serta satu hingga enam buah cabai merah keriting sesuai selera.

Bahan pelengkap lainnya terdiri atas 300 mililiter air, dua sendok makan minyak untuk menumis, satu butir telur yang dikocok dan digunakan setengahnya, satu seperempat sendok teh garam, satu sendok teh gula, serta setengah sendok teh kaldu bubuk.

Cara membuatnya dimulai dengan menumis bawang bombay hingga layu. Masukkan ayam cincang dan masak sampai berubah warna. Selanjutnya, masukkan bumbu halus dan bubuk kari, lalu tumis hingga harum.

Tuangkan air dan didihkan. Masukkan kentang serta wortel, kemudian masak dengan api sedang hingga kentang empuk dan kuah menyusut.

Tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Setelah kuah tinggal sedikit, masukkan setengah kocokan telur sambil terus diaduk agar isian lebih menyatu dan tidak berair.

Terakhir, masukkan daun bawang. Masak hingga isian benar-benar kering, kemudian dinginkan sebelum digunakan.