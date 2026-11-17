PONTIANAK POST – Sosis Solo menjadi salah satu jajanan tradisional yang cocok disajikan sebagai camilan keluarga maupun teman minum teh. Berbeda dari sosis pada umumnya, makanan khas Solo ini dibuat dari kulit dadar tipis yang lembut, kemudian diisi daging ayam berbumbu dan digoreng hingga kecokelatan.

Isian ayam yang gurih menjadi daya tarik utama camilan ini. Sementara kulitnya dibuat dari campuran tepung terigu, telur, air, garam, dan sedikit minyak goreng.

Advertisement Resep Sosis Solo ala Masako yang dibagikan melalui Dapur Umami ini mencantumkan waktu memasak sekitar 40 menit. Bahan utamanya terdiri atas 400 gram ayam giling dan sejumlah bumbu dapur yang mudah ditemukan.

Isian Ayam Berbumbu Rempah

Advertisement Untuk membuat isian, siapkan 400 gram ayam giling, empat siung bawang putih, delapan siung bawang merah, dua butir kemiri sangrai, satu batang serai, dan dua lembar daun salam.

Bumbu pelengkapnya terdiri atas empat sendok teh Masako Ayam, satu sendok teh gula pasir, satu sendok teh lada putih, serta 100 mililiter air. Resep juga mencantumkan penggunaan santan dalam proses memasak isian, meski takaran santannya tidak dirinci pada daftar bahan.

Haluskan bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus bersama serai dan daun salam hingga harum.

Masukkan ayam giling, lalu tambahkan Masako Ayam, gula pasir, lada putih, santan, dan air. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata. Masak sampai isian mengering, kemudian angkat dan dinginkan sebelum digunakan.

Membuat Kulit Dadar yang Lembut

Kulit Sosis Solo dibuat menggunakan 300 gram tepung terigu, dua sendok teh garam, lima butir telur, 700 mililiter air, dan 15 mililiter minyak goreng.

Campurkan tepung terigu, garam, telur, dan air di dalam wadah. Aduk hingga rata, kemudian saring supaya adonan tidak menggumpal.