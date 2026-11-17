PONTIANAK POST – Bayam tidak harus selalu diolah menjadi sayur bening atau tumisan. Sayuran hijau ini juga bisa dijadikan camilan gurih berupa bakwan bayam yang dipadukan dengan wortel dan seledri.

Selain menawarkan variasi olahan sayuran, bakwan bayam bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk keluarga. Cara membuatnya pun relatif mudah dengan bahan-bahan yang biasa tersedia di dapur.

Advertisement Resep Bakwan Bayam dibagikan oleh Noor Soleil melalui Dapur Umami. Hidangan ini membutuhkan waktu memasak sekitar 30 menit dengan hasil tiga porsi.

Bayam Direbus Sebentar Sebelum Dicampur

Advertisement Bahan utama yang digunakan adalah bayam yang diiris, wortel, seledri, dan tepung terigu. Sementara bumbu yang diperlukan terdiri atas bawang putih, garam, serta Masako Kaldu Jamur.

Langkah pertama, siapkan seluruh bahan yang dibutuhkan. Rebus bayam sebentar, kemudian iris bahan-bahan sayuran lainnya. Haluskan bawang putih sebagai bumbu.

Selanjutnya, campurkan bayam, wortel, dan seledri yang telah disiapkan. Tambahkan tepung terigu, lalu masukkan bawang putih halus, garam, dan Masako Kaldu Jamur.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Tepung terigu berfungsi menyatukan sayuran agar adonan mudah dibentuk saat digoreng.

Goreng hingga Matang

Setelah adonan tercampur, panaskan minyak dalam wajan. Ambil adonan secukupnya, kemudian goreng hingga matang.

Pastikan bakwan dimasak sampai bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan. Setelah itu, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.