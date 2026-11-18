PONTIANAK POST – Nasi cumi hitam menjadi salah satu sajian seafood yang menarik perhatian karena tampilannya yang khas. Cumi dimasak bersama tinta hitamnya sehingga menghasilkan warna pekat dengan cita rasa gurih yang berpadu dengan bumbu rempah.

Hidangan yang dikenal sebagai nasi cumi khas Surabaya ini cocok bagi pencinta masakan berbahan dasar seafood. Tidak hanya mengandalkan cumi sebagai lauk utama, sajian tersebut juga dilengkapi berbagai pelengkap yang membuat rasanya semakin beragam.

Advertisement Mengutip resep Unilever Food Solutions, nasi cumi khas Surabaya menggunakan cumi asin yang dimasak bersama tinta alaminya. Bumbu yang digunakan antara lain cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, tomat, kecap manis, garam, dan gula.

Bahan yang Dibutuhkan

Advertisement Berikut bahan-bahan untuk membuat nasi cumi khas Surabaya:

500 gram cumi asin

Minyak goreng secukupnya

4 buah cabai merah

4 siung bawang merah

3 siung bawang putih

2 buah kemiri sangrai

Setengah buah tomat

4 sendok makan kecap manis

2 sendok teh garam

1 sendok makan gula

2 sendok teh bumbu penyedap rasa ayam

Daun salam secukupnya

Bahan pelengkap:

Nasi putih hangat

Serundeng

Peyek teri

Mi goreng

Telur pindang

Cara Membuat Nasi Cumi Hitam

Pertama, bersihkan cumi dengan hati-hati. Pastikan kantong tinta tidak pecah atau terbuang karena tinta tersebut menjadi salah satu ciri khas hidangan ini. Setelah dibersihkan, tiriskan cumi.

Haluskan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan tomat menggunakan ulekan atau blender.

Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus bersama daun salam hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.

Masukkan cumi ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga tercampur rata, kemudian tambahkan kecap manis, garam, gula, dan bumbu penyedap.