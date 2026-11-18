PONTIANAK POST – Cumi-cumi menjadi salah satu bahan seafood yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Teksturnya yang kenyal dengan cita rasa gurih membuat bahan makanan laut ini cocok dipadukan dengan beragam bumbu, salah satunya saus tiram.

Cumi saus tiram bisa menjadi pilihan menu untuk keluarga yang menyukai hidangan seafood. Perpaduan saus tiram, kecap manis, bawang putih, dan bawang bombay menghasilkan cita rasa gurih dengan sentuhan manis.

Advertisement Mengutip resep Unilever Food Solutions, salah satu rahasia mengolah cumi saus tiram agar tetap nikmat adalah memperhatikan waktu memasaknya. Cumi yang dimasak terlalu lama berisiko memiliki tekstur alot atau mengaret.

Bahan yang Dibutuhkan

Advertisement Untuk membuat cumi saus tiram, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

10 ekor cumi, bersihkan bagian dalamnya

100 ml saus tiram

60 ml kecap manis

1 buah paprika merah, potong kotak

1 buah paprika hijau, potong kotak

200 gram bawang bombay, potong

80 gram bawang putih, cincang kasar

1 ruas jahe, iris tipis

1 batang daun bawang, potong sekitar 3 cm

Minyak untuk menumis

Gula dan lada secukupnya

Tepung maizena

Bumbu penyedap sesuai selera

Cara Membuat Cumi Saus Tiram

Pertama, bersihkan cumi dari bagian dalamnya, kemudian cuci hingga bersih dan tiriskan. Lumuri cumi dengan bumbu jeruk nipis, lalu diamkan sebentar di dalam kulkas.

Selanjutnya, siapkan air panas dalam wajan. Masukkan cumi yang sudah dibumbui dan rebus sekitar tiga menit menggunakan api besar agar teksturnya tetap terjaga.

Di wajan terpisah, panaskan minyak. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan saus tiram dan kecap manis, kemudian aduk hingga tercampur rata.

Tambahkan cumi yang sudah direbus bersama paprika merah, paprika hijau, jahe, daun bawang, gula, lada, dan bumbu lainnya.

Aduk sebentar hingga seluruh bumbu meresap. Cumi saus tiram siap disajikan selagi hangat.