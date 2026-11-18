PONTIANAK POST – Hidangan seafood dengan cita rasa pedas selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi pencinta makanan berbumbu kuat. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah cumi hot plate, sajian cumi dengan balutan saus pedas gurih yang disajikan menggunakan piring panas.

Cumi hot plate menawarkan perpaduan rasa dari saus tomat, saus sambal, saus tiram, dan minyak wijen. Tambahan bawang putih, bawang bombay, jahe, serta paprika membuat aromanya semakin menggugah selera.

Advertisement Mengutip resep Unilever Food Solutions, hidangan ini menggunakan cumi asin sebagai bahan utama. Cumi dipadukan dengan saus berbumbu yang dimasak hingga merata, kemudian cocok disajikan bersama nasi putih hangat.

Bahan yang Dibutuhkan

Advertisement Berikut bahan-bahan untuk membuat cumi hot plate:

600 gram cumi asin

100 gram saus tomat

40 gram saus sambal

100 gram paprika hijau

20 gram bawang bombay

10 gram bawang putih

6 gram jahe

20 gram saus tiram

10 gram minyak wijen

10 gram gula

150 ml air panas

Bumbu penyedap secukupnya

Minyak untuk menumis

Cara Membuat Cumi Hot Plate

Pertama, bersihkan cumi dan buang bagian yang tidak diperlukan. Belah cumi, kemudian buat irisan pada bagian dalamnya sesuai selera.

Rebus cumi sebentar dalam air mendidih. Proses ini membantu membentuk pola irisan pada bagian dalam cumi.

Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan. Tumis bawang bombay, bawang putih, dan jahe hingga mengeluarkan aroma harum.

Masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, serta minyak wijen. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Tambahkan air panas dan paprika hijau. Masukkan gula serta bumbu penyedap, kemudian aduk kembali hingga saus tercampur sempurna.