PONTIANAK POST – Sate tidak selalu identik dengan daging ayam atau kambing. Pencinta makanan laut juga bisa menikmati sajian sate dengan berbagai pilihan seafood, mulai dari cumi, udang, kerang, hingga ikan.

Salah satu kreasi yang menarik dicoba adalah sate platter seafood. Menu ini menyajikan beragam bahan laut dalam bentuk sate yang dibumbui rempah, kemudian dipanggang hingga matang.

Advertisement Mengutip resep Unilever Food Solutions, sate platter menggunakan perpaduan udang, cumi, kerang, dan ikan giling. Bumbu kuning menjadi salah satu bahan utama untuk memberikan cita rasa gurih dan aroma rempah pada hidangan.

Bahan yang Dibutuhkan

Advertisement Berikut bahan-bahan untuk membuat sate platter seafood.

Bahan sate udang, cumi, dan kerang:

130 gram udang

130 gram cumi

130 gram kerang

10 gram bumbu dasar ayam kuning

Merica secukupnya

Ketumbar bubuk secukupnya

Bahan sate ikan:

130 gram ikan giling

4 gram bumbu dasar ayam kuning

Daun jeruk, buang tulangnya dan iris tipis

Cabai bubuk secukupnya

Bahan pelengkap:

Acar

Sambal kecap

Tusuk sate

Cara Membuat Sate Platter Seafood

Pertama, siapkan udang, cumi, dan kerang yang sudah dibersihkan. Bumbui dengan bumbu dasar kuning, merica, dan ketumbar bubuk.

Tusukkan masing-masing bahan seafood ke tusuk sate. Susun secara terpisah agar mudah saat proses pemanggangan.