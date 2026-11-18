Resep Sate Platter Seafood, Ada Cumi, Udang, Kerang dan Ikan dalam Satu Sajian
PONTIANAK POST – Sate tidak selalu identik dengan daging ayam atau kambing. Pencinta makanan laut juga bisa menikmati sajian sate dengan berbagai pilihan seafood, mulai dari cumi, udang, kerang, hingga ikan.
Salah satu kreasi yang menarik dicoba adalah sate platter seafood. Menu ini menyajikan beragam bahan laut dalam bentuk sate yang dibumbui rempah, kemudian dipanggang hingga matang.
Mengutip resep Unilever Food Solutions, sate platter menggunakan perpaduan udang, cumi, kerang, dan ikan giling. Bumbu kuning menjadi salah satu bahan utama untuk memberikan cita rasa gurih dan aroma rempah pada hidangan.
Bahan yang Dibutuhkan
Berikut bahan-bahan untuk membuat sate platter seafood.
Bahan sate udang, cumi, dan kerang:
- 130 gram udang
- 130 gram cumi
- 130 gram kerang
- 10 gram bumbu dasar ayam kuning
- Merica secukupnya
- Ketumbar bubuk secukupnya
Bahan sate ikan:
- 130 gram ikan giling
- 4 gram bumbu dasar ayam kuning
- Daun jeruk, buang tulangnya dan iris tipis
- Cabai bubuk secukupnya
Bahan pelengkap:
- Acar
- Sambal kecap
- Tusuk sate
Cara Membuat Sate Platter Seafood
Pertama, siapkan udang, cumi, dan kerang yang sudah dibersihkan. Bumbui dengan bumbu dasar kuning, merica, dan ketumbar bubuk.
Tusukkan masing-masing bahan seafood ke tusuk sate. Susun secara terpisah agar mudah saat proses pemanggangan.