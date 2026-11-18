PONTIANAK POST – Spaghetti tidak selalu harus disajikan dengan daging sapi atau ayam. Pencinta hidangan pasta bisa mencoba variasi menu berbahan seafood melalui pasta marinara yang memadukan cumi, udang, dan jamur dalam balutan saus tomat.

Hidangan yang terinspirasi dari masakan Italia ini menawarkan perpaduan rasa gurih dan segar. Saus tomat menjadi dasar bumbu yang berpadu dengan aroma bawang, lada hitam, serta daun basil.

Advertisement Mengutip resep Unilever Food Solutions, pasta marinara merupakan salah satu sajian spaghetti yang praktis dibuat. Proses memasaknya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit, sehingga cocok menjadi pilihan menu ketika ingin menyajikan hidangan berbeda tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Bahan yang Dibutuhkan

Advertisement Berikut bahan-bahan untuk membuat pasta marinara seafood:

150 gram saus tomat

60 gram udang windu

60 gram cumi

30 gram bawang bombay

20 gram bawang merah

20 gram bawang putih

60 gram jamur kancing

30 gram spaghetti

20 ml minyak

5 gram garam

3 gram lada hitam

Bumbu penyedap secukupnya

Daun basil secukupnya

Cara Membuat Pasta Marinara Seafood

Pertama, siapkan panci berisi air dan panaskan hingga mendidih. Tambahkan garam dan sedikit minyak, kemudian masukkan spaghetti.

Masak pasta hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Berikan sedikit minyak agar spaghetti tidak saling menempel.

Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan. Tumis bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih hingga harum.

Masukkan udang dan cumi yang sudah dibersihkan. Aduk hingga seafood tercampur dengan bumbu.

Tambahkan jamur kancing, kemudian masukkan saus tomat. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan saus mulai mendidih.